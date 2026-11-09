12 नवंबर से इन 3 राशियों पर होगी धन की बारिश, मंगल-गुरु की जोड़ी बनाएगी कमाई के योग!
12 नवंबर को मंगल कर्क से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जहां गुरु पहले से हैं। ज्योतिष के अनुसार इस युति से कर्क, तुला और वृश्चिक राशि वालों को नौकरी, कारोबार और पैसों के मामले में लाभ मिल सकता है। यह ज्योतिषीय मान्यता है।
Publish Date: Mon, 09 Nov 2026 08:56:41 AM (IST)Updated Date: Mon, 09 Nov 2026 08:56:41 AM (IST)
HighLights
- 12 नवंबर को सिंह में मंगल
- गुरु के साथ बनेगी युति
- तीन राशियों को मिल सकता है लाभ
धर्म डेस्क। 12 नवंबर को मंगल ग्रह कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सिंह राशि में गुरु ग्रह पहले से मौजूद हैं, इसलिए मंगल के आते ही दोनों ग्रहों की युति बनेगी। ज्योतिष के अनुसार, मंगल और गुरु का यह मिलन कुछ राशियों के लिए अच्छा रह सकता है। इन राशियों के लोगों को नौकरी, कारोबार और पैसों के मामले में लाभ मिल सकता है। आइए जानते हैं, किन 3 राशियों के लिए यह युति शुभ रहने वाली है।
कर्क राशि: बढ़ेगा आत्मविश्वास, कारोबार में होगी कमाई
कर्क राशि वालों के लिए मंगल और गुरु की युति धन भाव यानी दूसरे स्थान पर बनने जा रही है। इसका असर आपकी आर्थिक स्थिति और वाणी पर दिख सकता है। इस दौरान आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने फैसले मजबूती से ले पाएंगे।
- नौकरी करने वालों को कार्यक्षेत्र में अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिल सकता है।
- आपके काम से अधिकारी और वरिष्ठ लोग प्रभावित हो सकते हैं।
- व्यापार से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल रह सकता है और कारोबार में आमदनी बढ़ने के संकेत हैं।
- पहले किए गए निवेश से भी फायदा मिल सकता है।
- घर-परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा और अपनों के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा।
तुला राशि: निवेश से मिलेगा अच्छा रिटर्न, नौकरी में तरक्की के रास्ते खुलेंगे
तुला राशि वालों के लिए मंगल-गुरु की युति लाभ भाव यानी ग्यारहवें स्थान पर बनने जा रही है। यह स्थिति आर्थिक लिहाज से फायदेमंद हो सकती है। जिन लोगों ने पहले कहीं पैसा लगाया है, उन्हें उस पर अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है।
- नौकरीपेशा लोगों के लिए तरक्की के रास्ते खुल सकते हैं।
- मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने वालों को पद और जिम्मेदारी में बढ़ोतरी मिल सकती है।
- पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े लोगों को अच्छा मुनाफा होने के संकेत हैं।
- घर में किसी शुभ या मांगलिक आयोजन की योजना बन सकती है।
- सामाजिक गतिविधियों में आपकी भागीदारी बढ़ सकती है।
वृश्चिक राशि: करियर में मिलेगी रफ्तार, नौकरी की तलाश होगी पूरी
वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल और गुरु की युति कर्म भाव यानी दसवें स्थान पर बनेगी। मंगल आपकी राशि के स्वामी भी हैं, इसलिए इस गोचर को करियर और कामकाज के लिहाज से खास माना जा रहा है।
- प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है।
- लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को नया अवसर मिलेगा।
- कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी।
- आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं।
- निवेश करने वालों को लाभ मिलने की संभावना है।
- विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा और एकाग्रता बेहतर हो सकती है, जिससे उन्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी।