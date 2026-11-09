12 नवंबर से इन 3 राशियों पर होगी धन की बारिश, मंगल-गुरु की जोड़ी बनाएगी कमाई के योग!

धर्म डेस्क। 12 नवंबर को मंगल ग्रह कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सिंह राशि में गुरु ग्रह पहले से मौजूद हैं, इसलिए मंगल के आते ही दोनों ग्रहों की युति बनेगी। ज्योतिष के अनुसार, मंगल और गुरु का यह मिलन कुछ राशियों के लिए अच्छा रह सकता है। इन राशियों के लोगों को नौकरी, कारोबार और पैसों के मामले में लाभ मिल सकता है। आइए जानते हैं, किन 3 राशियों के लिए यह युति शुभ रहने वाली है।

कर्क राशि: बढ़ेगा आत्मविश्वास, कारोबार में होगी कमाई कर्क राशि वालों के लिए मंगल और गुरु की युति धन भाव यानी दूसरे स्थान पर बनने जा रही है। इसका असर आपकी आर्थिक स्थिति और वाणी पर दिख सकता है। इस दौरान आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने फैसले मजबूती से ले पाएंगे।