धर्म डेस्‍क। देवउठनी एकादशी के बाद हिंदू धर्म में विवाह समेत शुभ काम शुरू हो जाते हैं। वर्ष 2026 में कैलेंडर के अनुसार, नवंबर और दिसंबर के महीने में विवाह के लिए कई शुभ तारीखें हैं। अगर आपका परिवार भी विवाह की तैयारी कर रहा है, तो इन तारीखों को अभी रिकॉर्ड कर लें। हालांकि, दिसंबर के बीच में खरमास शुरू होने की वजह से विवाह समेत शुभ कामों पर ब्रेक लग जाएगा।

हिंदू धर्म में विवाह के लिए शुभ मुहूर्त का खास महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शुभ तिथि और नक्षत्र में विवाह करने से शादीशुदा जीवन में सुख-समृद्धि आती है। देवउठनी एकादशी 20 नवंबर को थी। इसके साथ ही चातुर्मास पूरा हो गया है और शादियों का सीजन फिर से शुरू हो रहा है। अगर आप भी नवंबर या दिसंबर महीने में शादी करने का प्लान बना रहे हैं, तो यहां दोनों महीनों की शुभ तारीखों के बारे में जान लें।

शादी के मुहूर्त नवंबर 2026

नवंबर महीने में शादी के लिए कुल 4 शुभ तारीखें हैं। आप इन तारीखों पर अपनी शादी प्लान कर सकते हैं।

21 नवंबर 2026, शनिवार

24 नवंबर 2026, मंगलवार

25 नवंबर 2026, बुधवार

26 नवंबर 2026, गुरुवार

शादी के मुहूर्त दिसंबर 2026

दिसंबर 2026 में शादी के लिए कुल 7 शुभ तारीखें हैं। हालांकि, खरमास 16 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। इसलिए, खरमास शुरू होने से पहले ही शादी प्लान कर लेनी चाहिए।

बुधवार, 2 दिसंबर 2026 गुरुवार, 3 दिसंबर 2026 शुक्रवार, 4 दिसंबर 2026 शनिवार, 5 दिसंबर 2026 रविवार, 6 दिसंबर 2026 शुक्रवार, 11 दिसंबर 2026 शनिवार, 12 दिसंबर 2026 दिसंबर 2026 में खरमास कब शुरू होगा?

हिंदू धर्म और ज्योतिष में खरमास को शुभ कामों के लिए शुभ नहीं माना जाता है। जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करता है, तो खरमास शुरू होता है। इस दौरान शादी, गृह प्रवेश और दूसरे शुभ काम नहीं किए जाते हैं।

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, बुधवार, 16 दिसंबर 2026 को सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेगा। इसके साथ ही खरमास शुरू हो जाएगा। फिर, जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तो खरमास खत्म हो जाएगा।

खरमास शुरू होने और खत्म होने की तारीखें इस तरह हैं

खरमास शुरू: बुधवार, 16 दिसंबर, 2026

खरमास खत्म: गुरुवार, 14 जनवरी, 2027

इसलिए, नवंबर और दिसंबर के महीने में शादी की प्लानिंग करने वाले परिवारों को खरमास की शुरुआत के साथ-साथ शुभ तारीखों का भी ध्यान रखना चाहिए।