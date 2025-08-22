मेरी खबरें
    Pithori Amavasya 2025: पितृ दोष से हैं परेशान? पिठोरी अमावस्या पर करें ये आरती, दुष्प्रभावों से मिलेगी मुक्ति

    Pitru Dev Aarti: हिंदू धर्म में पिठोरी अमावस्या का विशेष महत्व है, जो इस साल 22 अगस्त 2025 को पड़ रही है। यह दिन पितरों को समर्पित है और इस अवसर पर किए गए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Fri, 22 Aug 2025 01:22:52 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 22 Aug 2025 01:31:20 PM (IST)
    Pithori Amavasya 2025: पितृ दोष से हैं परेशान? पिठोरी अमावस्या पर करें ये आरती, दुष्प्रभावों से मिलेगी मुक्ति
    Pithori Amavasya 2025: पिठोरी अमावस्या पर करें ये आरती।

    HighLights

    1. हिंदू धर्म में पिठोरी अमावस्या का विशेष महत्व।
    2. पितरों और भगवान विष्णु की आरती का महत्व।
    3. इस पिठोरी अमावस्या पर जरूर करें ये आरती।

    धर्म डेस्क। हिंदू धर्म में पिठोरी अमावस्या (Pithori Amavasya 2025) का विशेष महत्व माना जाता है। इस साल यह तिथि 22 अगस्त 2025 को पड़ रही है। यह दिन पूरी तरह से पितरों को समर्पित होता है।

    मान्यता है कि इस अवसर पर किए गए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहता है।

    पितरों और भगवान विष्णु की आरती का महत्व

    धार्मिक मान्यता के अनुसार, पिठोरी अमावस्या के दिन पितरों की पूजा-अर्चना और भगवान विष्णु की आरती करने से पितृ दोष समाप्त होता है। इस दिन श्रद्धा और भक्ति से की गई आरती न केवल पितरों को प्रसन्न करती है बल्कि परिवार में सुख-समृद्धि भी लेकर आती है।

    इसलिए पिठोरी अमावस्या पर पितरों की मुक्ति और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से तर्पण, श्राद्ध और आरती करना बेहद शुभ माना गया है।

    naidunia_image

    ।।पितृ देव की आरती (Pitru Dev Aarti)।।

    जय जय पितर जी महाराज,

    मैं शरण पड़ा तुम्हारी,

    शरण पड़ा हूं तुम्हारी देवा,

    रख लेना लाज हमारी,

    जय जय पितृ जी महाराज, मैं शरण पड़ा तुम्हारी।।

    आप ही रक्षक आप ही दाता,

    आप ही खेवनहारे,

    मैं मूरख हूं कछु नहिं जानू,

    आप ही हो रखवारे,

    जय जय पितृ जी महाराज, मैं शरण पड़ा तुम्हारी।।

    आप खड़े हैं हरदम हर घड़ी,

    करने मेरी रखवारी,

    हम सब जन हैं शरण आपकी,

    है ये अरज गुजारी,

    जय जय पितृ जी महाराज, मैं शरण पड़ा तुम्हारी।।

    देश और परदेश सब जगह,

    आप ही करो सहाई,

    काम पड़े पर नाम आपके,

    लगे बहुत सुखदाई,

    जय जय पितृ जी महाराज, मैं शरण पड़ा तुम्हारी।।

    भक्त सभी हैं शरण आपकी,

    अपने सहित परिवार,

    रक्षा करो आप ही सबकी,

    रहूं मैं बारम्बार,

    जय जय पितृ जी महाराज, मैं शरण पड़ा तुम्हारी।।

    जय जय पितर जी महाराज,

    मैं शरण पड़ा हू तुम्हारी,

    शरण पड़ा हूं तुम्हारी देवा,

    रखियो लाज हमारी,

    जय जय पितृ जी महाराज, मैं शरण पड़ा तुम्हारी।।

    भगवान विष्णु की आरती (Lord Vishnu Aarti)

    ॐ जय जगदीश हरे आरती

    ॐ जय जगदीश हरे,

    स्वामी जय जगदीश हरे ।

    भक्त जनों के संकट,

    दास जनों के संकट,

    क्षण में दूर करे ॥

    ॥ ॐ जय जगदीश हरे..॥

    जो ध्यावे फल पावे,

    दुःख बिनसे मन का,

    स्वामी दुःख बिनसे मन का ।

    सुख सम्पति घर आवे,

    सुख सम्पति घर आवे,

    कष्ट मिटे तन का ॥

    ॥ ॐ जय जगदीश हरे..॥

    मात पिता तुम मेरे,

    शरण गहूं किसकी,

    स्वामी शरण गहूं मैं किसकी ।

    तुम बिन और न दूजा,

    तुम बिन और न दूजा,

    आस करूं मैं जिसकी ॥

    ॥ ॐ जय जगदीश हरे..॥

    तुम पूरण परमात्मा,

    तुम अन्तर्यामी,

    स्वामी तुम अन्तर्यामी ।

    पारब्रह्म परमेश्वर,

    पारब्रह्म परमेश्वर,

    तुम सब के स्वामी ॥

    ॥ ॐ जय जगदीश हरे..॥

    तुम करुणा के सागर,

    तुम पालनकर्ता,

    स्वामी तुम पालनकर्ता ।

    मैं मूरख फलकामी,

    मैं सेवक तुम स्वामी,

    कृपा करो भर्ता॥

    ॥ ॐ जय जगदीश हरे..॥

    तुम हो एक अगोचर,

    सबके प्राणपति,

    स्वामी सबके प्राणपति ।

    किस विधि मिलूं दयामय,

    किस विधि मिलूं दयामय,

    तुमको मैं कुमति ॥

    ॥ ॐ जय जगदीश हरे..॥

    दीन-बन्धु दुःख-हर्ता,

    ठाकुर तुम मेरे,

    स्वामी रक्षक तुम मेरे ।

    अपने हाथ उठाओ,

    अपने शरण लगाओ,

    द्वार पड़ा तेरे ॥

    ॥ ॐ जय जगदीश हरे..॥

    विषय-विकार मिटाओ,

    पाप हरो देवा,

    स्वमी पाप(कष्ट) हरो देवा ।

    श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ,

    श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ,

    सन्तन की सेवा ॥

    ॐ जय जगदीश हरे,

    स्वामी जय जगदीश हरे ।

    भक्त जनों के संकट,

    दास जनों के संकट,

    क्षण में दूर करे ॥

