क्या आपके पूर्वज भी आपसे नाराज है? अगर हां तो रुक सकती है आपकी ग्रोथ, कुछ उपाय फॉलो कर पाएं पितृ दोष से मुक्ति

धर्म डेस्क। सनातन धर्म और वैदिक ज्योतिष शास्त्र में पितृ (पूर्वजों) का स्थान अत्यंत पूजनीय माना गया है। मान्यताओं के अनुसार, जिस परिवार पर पितरों की अनुकंपा और आशीर्वाद बना रहता है, वहां सुख, समृद्धि और वंश वृद्धि होती है। इसके विपरीत, यदि कुंडली में 'पितृ दोष' हो या पूर्वज किसी कारणवश अप्रसन्न हों, तो व्यक्ति की उन्नति (ग्रोथ) और सफलता में अचानक बाधाएं आने लगती हैं तथा बनते हुए काम भी अंतिम समय पर बिगड़ जाते हैं।