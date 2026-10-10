क्या आपके पूर्वज भी आपसे नाराज है? अगर हां तो रुक सकती है आपकी ग्रोथ, कुछ उपाय फॉलो कर पाएं पितृ दोष से मुक्ति
सनातन धर्म और वैदिक ज्योतिष में पितरों के आशीर्वाद को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यदि कुंडली में पितृ दोष हो, तो व्यक्ति के करियर, आर्थिक स्थिति और...और पढ़ें
Publish Date: Sat, 10 Oct 2026 11:24:16 AM (IST)Updated Date: Sat, 10 Oct 2026 11:24:16 AM (IST)
पितृ दोष से करियर और धन में अचानक रुकावट
HighLights
- पितृ दोष से करियर और धन में अचानक रुकावट
- संतान और परिवार में कलह के संकेत हो सकते है
- तर्पण, दान और पीपल पूजन से निवारण कर सकते
धर्म डेस्क। सनातन धर्म और वैदिक ज्योतिष शास्त्र में पितृ (पूर्वजों) का स्थान अत्यंत पूजनीय माना गया है। मान्यताओं के अनुसार, जिस परिवार पर पितरों की अनुकंपा और आशीर्वाद बना रहता है, वहां सुख, समृद्धि और वंश वृद्धि होती है। इसके विपरीत, यदि कुंडली में 'पितृ दोष' हो या पूर्वज किसी कारणवश अप्रसन्न हों, तो व्यक्ति की उन्नति (ग्रोथ) और सफलता में अचानक बाधाएं आने लगती हैं तथा बनते हुए काम भी अंतिम समय पर बिगड़ जाते हैं।
आइए जानते हैं पितृ दोष के मुख्य लक्षण, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर इसका प्रभाव और पितरों को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के शास्त्रसम्मत उपाय-
पितृ दोष के मुख्य लक्षण-प्रभाव
- करियर और आर्थिक विकास में रुकावट: कड़ी मेहनत, योग्यता और प्रतिभा होने के बावजूद नौकरी में पदोन्नति (प्रमोशन) न मिलना, व्यापार में लगातार घाटा होना, या सफलता के बिल्कुल करीब पहुँचकर भी काम का अचानक रुक जाना।
- धन का न टिकना और अकारण खर्च: आय के मुकाबले व्यय अधिक होना, हाथ में पैसा न रुकना, तथा अकारण बीमारियों, दुर्घटनाओं या व्यर्थ के मामलों में संचित धन का बर्बाद होना।
- पारिवारिक कलह और मांगलिक कार्यों में देरी: बिना किसी ठोस वजह के घर में अकारण अशांति, तनाव और क्लेश बना रहना। परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल की कमी होना तथा घर में विवाह या अन्य मांगलिक कार्यों में बार-बार बाधाएं आना।
संतान संबंधी कष्ट और चिंता: संतान प्राप्ति में बाधाएं आना, या फिर बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य की तरक्की को लेकर लगातार चिंता व तनाव बना रहना।
मानसिक तनाव और डरावने सपने: अज्ञात भय से ग्रस्त रहना, सोते समय बार-बार पूर्वजों या डरावने सपने (बुरे सपने) दिखाई देना और मन में सतत नकारात्मकता-दबाव महसूस होना।
पितरों को प्रसन्न करने और पितृ दोष शांत करने के सामान्य उपाय
शास्त्रों में पितृ दोष के निवारण और पूर्वजों की आत्मिक शांति के लिए निम्नलिखित सरल व प्रभावी उपाय बताए गए हैं-
- श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान: प्रतिवर्ष पितृ पक्ष (महालय श्राद्ध) के दौरान अपने दिवंगत पूर्वजों की निश्चित मृत्यु तिथि पर विधि-विधान से तर्पण, पिंडदान और सात्विक भोजन से श्राद्ध कर्म संपन्न करें।
- अमावस्या तिथि पर दान-पुण्य: प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि पर पितरों के नाम से जरूरतमंदों, निर्धनों या विद्वान ब्राह्मणों को सात्विक भोजन, वस्त्र और श्वेत वस्तुओं (जैसे दूध, चावल, चीनी) का दान करें।
- पंचबलि भोग और पशु-पक्षियों की सेवा: प्रतिदिन अथवा विशेष तिथियों पर घर में बने भोजन का पहला भाग गाय, कौए और कुत्ते को दें। सनातन परंपरा में कौवे को पितरों का संदेशवाहक और प्रतीक माना जाता है।
- पीपल वृक्ष का पूजन और दीपदान: पीपल के वृक्ष में देवों के साथ-साथ पितरों का वास माना गया है। अमावस्या या शनिवार के दिन पीपल की जड़ में जल, दूध और काले तिल अर्पित करें तथा संध्या समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
- दैनिक क्षमा प्रार्थना: प्रतिदिन पूजन के समय अपने जाने-अनजाने में हुए अपराधों, भूल-चूक और गलतियों के लिए पितरों का ध्यान करते हुए हाथ जोड़कर क्षमा याचना करें और उनकी आत्मिक शांति व आशीर्वाद की प्रार्थना करें।