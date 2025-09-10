मेरी खबरें
    Pitru Paksha 2025: जीवित रहते हुए भी कुछ लोग क्यों करते हैं अपना पिंडदान, क्या है इसके पीछे का महत्व; यहां पढ़ें

    हिंदू धर्म में पितरों की पूजा का विशेष महत्व है। श्राद्ध में किए जाने वाले पिंडदान और तर्पण से न केवल पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि परिवार पर भी उनका आशीर्वाद बना रहता है।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Wed, 10 Sep 2025 09:57:26 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 10 Sep 2025 10:58:59 AM (IST)
    Pitru Paksha 2025

    HighLights

    1. पितरों की पूजा को महत्वपूर्ण माना गया है।
    2. मानसिक और आध्यात्मिक लाभ का महत्व।
    3. जीवित पिंडदान करने का सही समय पढ़ें।

    आमतौर पर पिंडदान मृत्यु के बाद पूर्वजों के लिए किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जीवित रहते हुए भी पिंडदान किया जा सकता है। इसे जीवित पिंडदान कहा जाता है।

    जीवित पिंडदान क्या है?

    जीवित पिंडदान का अर्थ है कि कोई व्यक्ति अपने जीवनकाल में ही पितरों और पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करे। इसमें व्यक्ति अपने हाथों से पिंड बनाकर तिल, जल, कुश और अन्य धार्मिक सामग्री के साथ अर्पित करता है। इसका उद्देश्य है – पूर्वजों को तृप्त करना और उनके आशीर्वाद को जीवन में पाना।

    जीवित पिंडदान का महत्व

    यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आध्यात्मिक सुरक्षा और जीवन में संतुलन लाने का साधन है। जब परिवार में लगातार समस्याएं बनी रहती हैं - जैसे संतान सुख में बाधा, आर्थिक कठिनाइयां, कार्यों में रुकावट या बार-बार बीमारियां - तो इसे पितृ दोष माना जाता है। ऐसे समय में जीवित पिंडदान विशेष रूप से लाभकारी होता है।

    पूर्वजों की आत्मा को तृप्त करने से वंशजों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। इससे परिवार में शांति, समृद्धि और मानसिक संतोष बढ़ता है।

    मानसिक और आध्यात्मिक लाभ

    श्रद्धा और भक्ति से किया गया जीवित पिंडदान व्यक्ति को गहरी मानसिक शांति प्रदान करता है। इससे जीवन में सकारात्मक सोच आती है और आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ती है। ध्यान और प्रार्थना के साथ किया गया यह अनुष्ठान मन को तनावमुक्त करता है और जीवन को संतुलित बनाता है।

    परिवार और वंश की रक्षा

    जीवित पिंडदान केवल पितरों को प्रसन्न करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे वंश की रक्षा का माध्यम भी है। नियमित रूप से और श्रद्धा के साथ इसे करने से वर्तमान ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी लाभान्वित होती हैं।

    जीवित पिंडदान करने का सही समय

    पितृ पक्ष का समय जीवित पिंडदान के लिए सबसे शुभ माना जाता है। इसके अलावा जन्मदिन, पुण्यतिथि या किसी विशेष संकट की घड़ी में भी इसे किया जा सकता है।

