Pitru Paksha 2025: जीवित रहते हुए भी कुछ लोग क्यों करते हैं अपना पिंडदान, क्या है इसके पीछे का महत्व; यहां पढ़ें

धर्म डेस्क। हिंदू धर्म में पितरों की पूजा और उनके आशीर्वाद को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। पितृ पक्ष में किए जाने वाले पिंडदान और तर्पण से न केवल पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि परिवार पर भी उनका आशीर्वाद बना रहता है।

आमतौर पर पिंडदान मृत्यु के बाद पूर्वजों के लिए किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जीवित रहते हुए भी पिंडदान किया जा सकता है। इसे जीवित पिंडदान कहा जाता है। जीवित पिंडदान क्या है? जीवित पिंडदान का अर्थ है कि कोई व्यक्ति अपने जीवनकाल में ही पितरों और पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करे। इसमें व्यक्ति अपने हाथों से पिंड बनाकर तिल, जल, कुश और अन्य धार्मिक सामग्री के साथ अर्पित करता है। इसका उद्देश्य है – पूर्वजों को तृप्त करना और उनके आशीर्वाद को जीवन में पाना।

जीवित पिंडदान का महत्व यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आध्यात्मिक सुरक्षा और जीवन में संतुलन लाने का साधन है। जब परिवार में लगातार समस्याएं बनी रहती हैं - जैसे संतान सुख में बाधा, आर्थिक कठिनाइयां, कार्यों में रुकावट या बार-बार बीमारियां - तो इसे पितृ दोष माना जाता है। ऐसे समय में जीवित पिंडदान विशेष रूप से लाभकारी होता है। पूर्वजों की आत्मा को तृप्त करने से वंशजों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। इससे परिवार में शांति, समृद्धि और मानसिक संतोष बढ़ता है। मानसिक और आध्यात्मिक लाभ श्रद्धा और भक्ति से किया गया जीवित पिंडदान व्यक्ति को गहरी मानसिक शांति प्रदान करता है। इससे जीवन में सकारात्मक सोच आती है और आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ती है। ध्यान और प्रार्थना के साथ किया गया यह अनुष्ठान मन को तनावमुक्त करता है और जीवन को संतुलित बनाता है।