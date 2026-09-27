पितृपक्ष में घर आए ये 5 जानवर तो करें स्वागत, मिलेगा पूर्वजों का आशीर्वाद
महालय पितृ पक्ष के दौरान दिवंगत पूर्वजों का स्मरण कर उनके प्रति आदर प्रकट किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार, यदि इस अवधि में 5 विशेष जीव- गाय, कौवा, क...और पढ़ें
Publish Date: Sun, 27 Sep 2026 03:50:21 PM (IST)Updated Date: Sun, 27 Sep 2026 03:50:21 PM (IST)
5 खास जीवों के घर आने से मिलता है पूर्वजों का सीधा आशीर्वाद और पितृ दोष से मुक्ति। (AI जनरेटेड)
HighLights
- पितृ पक्ष के दौरान घर या आसपास गाय, कौवा, कुत्ता, सांप और चींटियों शुभ है
- इन जीवों को भगाने या नुकसान पहुंचाने के बजाय रोटी दोना शुभ माना जाता है
- पितृ पक्ष में कौवे, कुत्ते और गाय को दिया गया भोजन सीधे पितरों तक पहुंचता है
धर्म डेस्क। भाद्रपद पूर्णिमा से आरंभ हो चुका पितृ पक्ष (महालय श्राद्ध) सनातन परंपरा में पूर्वजों (पितरों) के प्रति श्रद्धा, कृतज्ञता और आदर व्यक्त करने का पावन समय होता है। शास्त्रों और लोक मान्यताओं के अनुसार, श्राद्ध पक्ष के दौरान हमारे पूर्वज किसी न किसी रूप में धरती पर आते हैं और अपने वंशजों को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं।
यदि पितृ पक्ष के दौरान 5 विशेष जीव आपके घर में या घर के आसपास अचानक दिखाई दें, तो इन्हें भगाने या नुकसान पहुंचाने की भूल न करें। माना जाता है कि इन जीवों का आगमन पितरों की प्रसन्नता और उनके सीधे आशीर्वाद का प्रतीक है-
1. गाय (गौ माता)
- धार्मिक मान्यता: सनातन धर्म में गौ माता के भीतर समस्त 33 कोटि देवी-देवताओं और पितरों का वास माना गया है।
- संकेत और उपाय: यदि पितृ पक्ष के दौरान कोई गाय आपके घर के मुख्य द्वार पर आकर खड़ी हो जाए, तो यह पितरों की असीम कृपा का संकेत है। ऐसे में गाय को श्रद्धापूर्वक ताजी रोटी, गुड़ या गोग्रास खिलाएं और उनका आशीर्वाद लें।
2. कौवा (काक)
- धार्मिक मान्यता: पितृ पक्ष में कौवे को पितरों का मुख्य प्रतिनिधि या संदेशवाहक माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार कौवे को खिलाया गया भोजन सीधे पितरों तक पहुँचता है।
- संकेत और उपाय: यदि कौवा आपके घर की छत या आंगन में आकर बैठता है, तो उसे भगाने के बजाय भोजन (विशेषकर खीर-पूरी या पंचबलि का अंश) अर्पित करें। कौवे द्वारा भोजन ग्रहण करना पितरों की तृप्ति का सूचक है।
3. कुत्ता (श्वान)
- धार्मिक मान्यता: यमराज के अनुचर और पितृ कर्मों में विशेष स्थान रखने वाले कुत्ते का संबंध पितृ लोक से माना गया है।
- संकेत और उपाय: यदि कोई कुत्ता अचानक आपके घर के दरवाजे पर आ जाए, तो उसे दुत्कारें नहीं। कुत्ते को रोटी या भोजन अवश्य कराएं। मान्यता है कि कुत्ता आपके पूर्वजों के आगमन और उनकी संतुष्टि को दर्शाता है।
4. चींटियां
- धार्मिक मान्यता: घर में चींटियों का समूह दिखना वास्तु और धार्मिक दृष्टि से ऊर्जा के संचार का प्रतीक माना जाता है।
- संकेत और उपाय: यदि पितृ पक्ष के दौरान घर में अचानक काली या लाल चींटियों का झुंड दिखाई दे, तो उन्हें मारने या भगाने के बजाय शक्कर (चीनी) मिला हुआ आटा डालें। इससे पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और घर में सुख-समृद्धि आती है।
5. सांप (नाग देव)
- धार्मिक मान्यता: सनातन परंपरा में नाग देव का संबंध पितरों और वंश वृद्धि से जोड़ा जाता है।
- संकेत और उपाय: यदि श्राद्ध पक्ष के दौरान घर के आसपास या परिसर में कोई सांप दिखाई दे, तो उसे भूलकर भी चोट न पहुँचाएं और न ही मारें। उसे सुरक्षित बाहर निकालने के लिए सपेरे या स्नेक रेस्क्यूअर की मदद लें। सांप का दिखना पितरों की प्रसन्नता और सुरक्षात्मक आशीर्वाद का प्रतीक माना गया है।
(नोट: यह रिपोर्ट सनातन धर्मशास्त्रों, गरुड़ पुराण, वास्तु शास्त्र की मान्यताओं और लोक परंपराओं पर आधारित है।)