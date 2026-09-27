पितृपक्ष में घर आए ये 5 जानवर तो करें स्वागत, मिलेगा पूर्वजों का आशीर्वाद

धर्म डेस्क। भाद्रपद पूर्णिमा से आरंभ हो चुका पितृ पक्ष (महालय श्राद्ध) सनातन परंपरा में पूर्वजों (पितरों) के प्रति श्रद्धा, कृतज्ञता और आदर व्यक्त करने का पावन समय होता है। शास्त्रों और लोक मान्यताओं के अनुसार, श्राद्ध पक्ष के दौरान हमारे पूर्वज किसी न किसी रूप में धरती पर आते हैं और अपने वंशजों को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं।

यदि पितृ पक्ष के दौरान 5 विशेष जीव आपके घर में या घर के आसपास अचानक दिखाई दें, तो इन्हें भगाने या नुकसान पहुंचाने की भूल न करें। माना जाता है कि इन जीवों का आगमन पितरों की प्रसन्नता और उनके सीधे आशीर्वाद का प्रतीक है-

1. गाय (गौ माता) धार्मिक मान्यता: सनातन धर्म में गौ माता के भीतर समस्त 33 कोटि देवी-देवताओं और पितरों का वास माना गया है।

संकेत और उपाय: यदि पितृ पक्ष के दौरान कोई गाय आपके घर के मुख्य द्वार पर आकर खड़ी हो जाए, तो यह पितरों की असीम कृपा का संकेत है। ऐसे में गाय को श्रद्धापूर्वक ताजी रोटी, गुड़ या गोग्रास खिलाएं और उनका आशीर्वाद लें। 2. कौवा (काक) धार्मिक मान्यता: पितृ पक्ष में कौवे को पितरों का मुख्य प्रतिनिधि या संदेशवाहक माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार कौवे को खिलाया गया भोजन सीधे पितरों तक पहुँचता है।

संकेत और उपाय: यदि कौवा आपके घर की छत या आंगन में आकर बैठता है, तो उसे भगाने के बजाय भोजन (विशेषकर खीर-पूरी या पंचबलि का अंश) अर्पित करें। कौवे द्वारा भोजन ग्रहण करना पितरों की तृप्ति का सूचक है।