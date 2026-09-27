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इन 5 राशियों की रातों-रात चमकेगी किस्मत! इस पितृ पक्ष पूर्वजों का मिलेगा भरपूर आशीर्वाद

27 सितंबर से शुरू होकर 10 अक्टूबर 2026 तक चलने वाले पावन पितृ पक्ष के दौरान ज्योतिषीय दृष्टिकोण से 5 राशियों के लिए धन लाभ और करियर में उन्नति का विशे...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: Akriti kumari
Publish Date: Sun, 27 Sep 2026 10:58:24 AM (IST)Updated Date: Sun, 27 Sep 2026 10:58:24 AM (IST)
इन 5 राशियों की रातों-रात चमकेगी किस्मत! इस पितृ पक्ष पूर्वजों का मिलेगा भरपूर आशीर्वाद
महालय पक्ष में किन 5 राशियों पर बरसेगी पूर्वजों की विशेष कृपा। (AI जनरेटेड)

HighLights

  1. पितृ पक्ष 2026 में चमकेगी 5 राशियों की किस्मत
  2. नौकरी और कारोबार में तरक्की होने की उम्मीद
  3. वृषभ, मिथुन, कर्क, तुला, मकर राशि इसमें शामिल

धर्म डेस्क। भाद्रपद पूर्णिमा और आश्विन कृष्ण प्रतिपदा तिथि यानी 27 सितंबर 2026 से पावन पितृ पक्ष (महालय श्राद्ध) का शुभारंभ हो चुका है, जो 10 अक्टूबर 2026 (सर्वपितृ अमावस्या) तक चलेगा। इस 15-16 दिवसीय अवधि में पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं।

ज्योतिषीय गणनाओं और ग्रह स्थितियों के अनुसार, यह समय न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से फलदायी है, बल्कि 5 विशेष राशियों के लिए करियर, व्यापार और आर्थिक मोर्चे पर नए अवसर और अपार सफलता लेकर आने वाला है।

इन 5 राशियों को मिलेगा पितृ पक्ष में विशेष लाभ

1. वृषभ राशि (Taurus)

  • करियर और व्यापार: नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों (Senior Officers) का पूर्ण सहयोग मिलेगा और आपकी बातों को महत्व दिया जाएगा। व्यापारियों को पुराने ग्राहकों से पुनः जुड़ने और नए सौदे हासिल करने का सुनहरा मौका मिलेगा।

  • आर्थिक लाभ: लंबे समय से अटके हुए कार्य पूरे होंगे और आपकी आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सकारात्मक सुधार देखने को मिलेगा।

2. मिथुन राशि (Gemini)

  • करियर और व्यापार: नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को कोई अच्छी खबर मिल सकती है। कार्यरत लोगों को कार्यालय में नई जिम्मेदारी या कोई बड़ा प्रोजेक्ट सौंपा जा सकता है। व्यापार में नए संपर्कों से लाभ होगा।

  • आर्थिक लाभ: आय (Income) बढ़ाने के नए स्रोत मिलेंगे। हालांकि, इस दौरान अपने दैनिक खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखना आवश्यक होगा।

3. कर्क राशि (Cancer)

  • करियर और व्यापार: जो जातक नौकरी में बदलाव (Job Change) की योजना बना रहे हैं, उन्हें नए और बेहतर विकल्प मिल सकते हैं। व्यवसाय में लंबे समय से रुकी हुई परियोजनाएं आगे बढ़ेंगी।

  • आर्थिक लाभ: पुराने आर्थिक या पारिवारिक मसलों का समाधान निकलेगा। कोई भी बड़ा वित्तीय फैसला लेने से पहले पूरी जानकारी अवश्य जुटाएं।

4. तुला राशि (Libra)

  • करियर और व्यापार: काम का दबाव तो रहेगा, लेकिन यह दबाव आपके लिए पदोन्नति (Promotion) और तरक्की के नए द्वार खोलेगा। नौकरी में वेतन वृद्धि (Salary Hike) को लेकर सकारात्मक बातचीत आगे बढ़ेगी।

  • आर्थिक लाभ: कारोबारियों को नए ग्राहकों से बड़ा आर्थिक मुनाफा होगा। आर्थिक मोर्चे पर बड़ी राहत मिलने के संकेत हैं।

5. मकर राशि (Capricorn)

  • करियर और व्यापार: आपकी कड़ी मेहनत का सुखद परिणाम सामने आएगा। कार्यस्थल पर किसी बड़े और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की कमान आपको सौंपी जा सकती है। कारोबार के विस्तार (Expansion) की योजनाएं सफल होंगी।

  • आर्थिक लाभ: फंसा हुआ या अटका हुआ धन वापस मिलने की प्रबल संभावना है। हालांकि, पैसों से जुड़े कागजी लेन-देन (Documentation) में सावधानी बरतें।

पितृ पक्ष में क्या करें और किन बातों का रखें ध्यान?

  • तर्पण और श्राद्ध: परिवार की परंपरा और तिथि के अनुसार पितरों के निमित्त कुशा, जल, तिल और दूध से तर्पण एवं पिंडदान करें।

  • दान-पुण्य: अपनी क्षमतानुसार जरूरतमंदों और गरीबों को अन्न, वस्त्र, छाता या उपयोगी वस्तुओं का दान करें।

  • सर्वपितृ अमावस्या: यदि किसी पूर्वज की मृत्यु तिथि ज्ञात न हो, तो 10 अक्टूबर (सर्वपितृ अमावस्या) के दिन उनका श्राद्ध संपन्न करें।

  • पंचबलि भोग: श्राद्ध वाले दिन भोजन बनाने के पश्चात सबसे पहले गाय, कौवे, कुत्ते, देव और चींटी के लिए भोजन का अंश निकालें।

(नोट: यह रिपोर्ट ज्योतिषीय गणनाओं, पंचांगीय तिथियों और सनातन धर्मशास्त्र की मान्यताओं पर आधारित है।)

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