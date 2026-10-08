बिना कौवे के अधूरा रह जाएगा श्राद्ध? कौवा नहीं तो किसे करवा सकते हैं भोजन? जानिए यमराज से जुड़ा ये अनोखा रहस्य

धर्म डेस्क। पितृ पक्ष में पूर्वजों को याद करने और उनके निमित्त श्राद्ध, तर्पण और दान करने की परंपरा है। इस साल पितृ पक्ष का समापन 10 अक्टूबर 2026 को सर्वपितृ अमावस्या के साथ होगा। इसे पितृ पक्ष का आखिरी और महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। खास बात यह है कि जिन पूर्वजों की मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं है या जिनका श्राद्ध किसी कारण से छूट गया हो, उनके लिए भी इस दिन श्राद्ध किया जाता है। (PanchangBodh)

श्राद्ध से जुड़ी परंपराओं में एक चीज अक्सर लोगों का ध्यान खींचती है- कौवे को भोजन कराना। आखिर कौवे को ही पितरों से क्यों जोड़ा गया है? इसके पीछे क्या धार्मिक मान्यता है और अगर श्राद्ध का भोजन रखने के बाद कौआ न आए तो क्या करना चाहिए? आइए जानते हैं।

सर्वपितृ अमावस्या पर क्या करें? धार्मिक परंपराओं के अनुसार इस दिन पूर्वजों के निमित्त तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान और दान किया जाता है। तर्पण में जल अर्पित किया जाता है। कई परिवार अपनी परंपरा के अनुसार काले तिल, कुश और जल से पितरों का तर्पण करते हैं। इसके बाद ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराने और सामर्थ्य के अनुसार दान करने की परंपरा भी है। इस दिन घर में सात्विक भोजन बनाकर उसका एक हिस्सा पितरों के नाम से निकाला जाता है। परंपरा के अनुसार भोजन का कुछ हिस्सा कौवे, गाय और कुत्ते को भी दिया जाता है। अलग-अलग क्षेत्रों और परिवारों में विधि अलग हो सकती है, इसलिए कर्मकांड की पूरी प्रक्रिया अपने परिवार की परंपरा या पुरोहित के निर्देश के अनुसार करना उचित माना जाता है।

पितरों के नाम से दान भी करें सर्वपितृ अमावस्या पर भोजन, कपड़े, काले तिल या जरूरत की चीजों का दान करने की परंपरा भी है। इसका मूल भाव जरूरतमंद की मदद करना और पूर्वजों को श्रद्धा से याद करना है। कौवे को ही क्यों खिलाया जाता है खाना? पितृ पक्ष में कौवे को भोजन कराने के पीछे धार्मिक मान्यता है। हिंदू परंपरा में कौवे को पितरों का प्रतिनिधि या संदेशवाहक माना गया है। मान्यता है कि कौआ श्राद्ध का भोजन ग्रहण करता है तो वह भोजन पितरों तक पहुंचने का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा, कौवे को यमराज से भी जोड़ा जाता है, इसलिए पितृ कर्म में इसका विशेष स्थान माना गया है। यही कारण है कि श्राद्ध का भोजन तैयार होने के बाद उसका एक हिस्सा कौवे के लिए अलग रखने की परंपरा कई परिवारों में आज भी निभाई जाती है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि पितरों तक भोजन पहुंचने वाली बात धार्मिक आस्था और परंपरा का हिस्सा है, वैज्ञानिक तथ्य नहीं। इसके पीछे क्या पौराणिक मान्यता है? कौवे को पितरों से जोड़ने की मान्यता हिंदू धार्मिक परंपराओं में लंबे समय से चली आ रही है। धार्मिक व्याख्याओं में कौवे को ऐसा जीव माना गया है, जो पितरों के लिए किए गए भोजन को स्वीकार करने का माध्यम बनता है। इसी वजह से श्राद्ध के दौरान कौवे के भोजन ग्रहण करने को कई लोग पितरों के तृप्त होने के संकेत के रूप में देखते हैं। हालांकि, अलग-अलग पुराणों, क्षेत्रीय परंपराओं और धार्मिक समुदायों में इसकी व्याख्या अलग-अलग मिल सकती है।