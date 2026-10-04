पितृ पक्ष में शाम को घर में न लगाएं झाड़ू, महिलाएं रखें इन 6 नियमों का विशेष ध्यान…मिलेगा पितरों का आशीर्वाद

धर्म डेस्क। भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक चलने वाला पितृ पक्ष (महालय श्राद्ध) पूर्वजों की आत्मा की शांति, तृप्ति और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का अत्यंत पवित्र समय माना जाता है। इस अवधि में पितरों के नाम से तर्पण, पिंडदान, दान-पुण्य और सात्विक कर्म किए जाते हैं।

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, पितृ पक्ष के दौरान घर की सुख-शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ज्योतिषाचार्य श्रीपति त्रिपाठी के अनुसार, इस दौरान घर की महिलाओं को 6 विशेष बातों और नियमों का ध्यान रखना चाहिए ताकि पितरों की कृपा सदैव परिवार पर बनी रहे:

1. दक्षिण दिशा में जलाएं दीपक पितृ पक्ष के दौरान प्रतिदिन संध्याकाल में घर के बाहर दक्षिण दिशा (पितरों की दिशा) की ओर एक सरसों के तेल का दीपक जलाने का विधान है। यदि आप अपार्टमेंट या फ्लैट में रहते हैं, तो घर की बालकनी में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दीपक रख सकते हैं। इससे पितरों का मार्ग प्रशस्त होता है। 2. मासिक धर्म के दौरान न बनाएं श्राद्ध का भोजन धार्मिक शुद्धता और पवित्रता के नियमों के अनुसार, मासिक धर्म (पीरियड्स) के दौरान महिलाओं को श्राद्ध, तर्पण या पंचबली का भोजन नहीं बनाना चाहिए। ऐसी स्थिति में घर की किसी अन्य महिला या पुरुष सदस्य द्वारा ही श्राद्ध का सात्विक भोजन तैयार कराया जाना चाहिए।