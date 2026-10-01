पितृ पक्ष के दौरान सपने में खाना मांगते दिखें पूर्वज तो तृप्त नहीं हुई आत्मा, जानें किन सपनों का क्या संकेत
पितृ पक्ष के दौरान सपने में पूर्वजों का दिखना स्वप्न शास्त्र के अनुसार खास संकेत देता है। अगर वे मुस्कुराते दिखें तो यह प्रसन्नता का प्रतीक है, जबकि उ...और पढ़ें
Publish Date: Thu, 01 Oct 2026 02:05:27 PM (IST)Updated Date: Thu, 01 Oct 2026 02:16:42 PM (IST)
धर्म डेस्क। भाद्रपद पूर्णिमा से आरंभ हो चुके पितृ पक्ष (महालय श्राद्ध) के दौरान पूर्वजों के स्मरण, तर्पण और पिंडदान का विशेष धार्मिक महत्व माना गया है। सनातन परंपरा और स्वप्न शास्त्र के अनुसार, श्राद्ध पक्ष के दौरान हमारे पूर्वज किसी न किसी रूप में हमसे संपर्क साधने या अपनी भावनाओं को प्रकट करने का प्रयास करते हैं।
यदि पितृ पक्ष में सपने में आपके पूर्वज (पितर) दिखाई देते हैं, तो उनके हाव-भाव, स्थिति और व्यवहार के आधार पर स्वप्न शास्त्र में 4 अलग-अलग संकेत बताए गए हैं।
आइए जानते हैं इन सपनों के अर्थ और उनके धार्मिक उपाय-
सपने में पूर्वज प्रसन्न या मुस्कुराते हुए दिखें
- संकेत: स्वप्न शास्त्र के अनुसार, यदि पितृ पक्ष के दौरान आपके दिवंगत पूर्वज सपने में हंसते, मुस्कुराते या शांत मुद्रा में दिखाई दें, तो इसे अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है।
- अर्थ: यह इस बात का प्रतीक है कि आपके पूर्वज आपके द्वारा किए जा रहे श्राद्ध, तर्पण या धर्म-कर्म से पूरी तरह संतुष्ट हैं और उनका आशीर्वाद पूरे परिवार पर बना हुआ है। आने वाले समय में घर में सुख-समृद्धि आने के योग बनते हैं।
सपने में पूर्वज दुखी या रोते हुए नजर आएं
- संकेत: यदि सपने में आपके पितर उदास, रोते हुए या किसी कष्ट में दिखाई दें, तो इसे शुभ नहीं माना जाता।
- अर्थ: यह संकेत देता है कि आपके पितर आपसे या परिवार के आचरण से असंतोष व्यक्त कर रहे हैं। इसे निकट भविष्य में आने वाली किसी पारिवारिक, आर्थिक या मानसिक परेशानी की पूर्व चेतावनी के रूप में देखा जाता है।
- उपाय: ऐसा सपना आने पर तुरंत विधि-विधान से उनके नाम का जल (तर्पण), पिंडदान और ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए।
पूर्वज सपने में भोजन या जल मांगते दिखें
- संकेत: यदि सपने में आपके पूर्वज भूखे-प्यासे दिखाई दें या आपसे भोजन व जल की मांग करते नजर आएं, तो यह एक विशेष धार्मिक संकेत है।
- अर्थ: स्वप्न शास्त्र के अनुसार, इसका अर्थ है कि आपके पूर्वजों की आत्मा अभी तृप्त नहीं हुई है और वे आपसे श्राद्ध कर्म की अपेक्षा रखते हैं।
- उपाय: पितृ पक्ष की उनकी तिथि पर तिल, कुशा और जल से तर्पण करें। जरूरतमंदों व ब्राह्मणों को सात्विक भोजन कराएं और गोग्रास (गाय, कुत्ते, कौवे को भोजन) निकालें।
सपने में पूर्वजों से बातचीत करते हुए देखना
- संकेत: अगर आप सपने में खुद को अपने दिवंगत माता-पिता या पूर्वजों से संवाद (बातचीत) करते हुए देखते हैं, तो इसे भविष्य के प्रति सचेत रहने का संकेत माना जाता है।
- अर्थ: मान्यताओं के अनुसार, यह सपना आने वाले समय में किसी अप्रत्याशित समस्या, निर्णय में भ्रम या रुकावट की ओर इशारा करता है।
- उपाय: पितरों का ध्यान धरकर उनके निमित्त दान-पुण्य करें और किसी शुभ कार्य को करने से पहले सोच-समझकर निर्णय लें।