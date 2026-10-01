पितृ पक्ष के दौरान सपने में खाना मांगते दिखें पूर्वज तो तृप्त नहीं हुई आत्मा, जानें किन सपनों का क्या संकेत

धर्म डेस्क। भाद्रपद पूर्णिमा से आरंभ हो चुके पितृ पक्ष (महालय श्राद्ध) के दौरान पूर्वजों के स्मरण, तर्पण और पिंडदान का विशेष धार्मिक महत्व माना गया है। सनातन परंपरा और स्वप्न शास्त्र के अनुसार, श्राद्ध पक्ष के दौरान हमारे पूर्वज किसी न किसी रूप में हमसे संपर्क साधने या अपनी भावनाओं को प्रकट करने का प्रयास करते हैं।