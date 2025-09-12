Rahu Gochar 2025 Lucky Rashifal : राहु में हो चुका है बड़ा बदलाव, इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। राहु हर 18 महीने में राशि बदलता है। पिछले महीनों से यह वृद्ध अवस्था में था और नकारात्मक परिणाम दे रहा था। लेकिन बीते 10 सितंबर से राहु 23 अंश पर आकर युवा हो गया है और धीरे-धीरे उसकी शक्ति बढ़ रही है। ऐसे में इससे तीन राशियों को बड़ा फायदा होगा।

धनु राशि

धनु राशि के जातकों को रोजगार, व्यापार और मान-सम्मान में लाभ मिलेगा। कोर्ट मामलों में सफलता और पारिवारिक उन्नति होगी।

उपाय: शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान जी की पूजा करें।

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए अचानक धन लाभ, रुके हुए काम पूरे होना और रिश्तों में सुधार होगा।

उपाय: शनिवार को काले तिल दान करें और राहु मंत्र “ॐ भ्रां भ्रीं भ्रौं सः राहवे नमः” का जप करें।

कुंभ राशि

कुंभ राशि वाले छात्रों और नौकरीपेशा लोगों के लिए यह समय बेहद शुभ रहेगा। विदेश यात्रा और निवेश से लाभ होगा।

उपाय: काले कपड़े में सरसों बांधकर बहते जल में प्रवाहित करें। राहु केतु स्तोत्र का पाठ करें।

निष्कर्ष

राहु गोचर 2025 धनु, मकर और कुंभ राशि वालों के लिए सुनहरे अवसर लेकर आ रहा है। सही उपाय अपनाकर ये लोग इस समय का पूरा लाभ उठा सकते हैं।

अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। नईदुनिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें।