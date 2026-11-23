25 नवंबर को मकर राशि में राहु का गोचर, इन 4 राशियों की पलटेगी किस्मत, अचानक होगा बड़ा धन लाभ
वैदिक ज्योतिष के अनुसार, कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन यानी 25 नवंबर 2026 को शाम 4 बजकर 34 मिनट पर छाया ग्रह राहु मकर राशि में स्पष्ट गोचर करने जा रहे हैं।
Publish Date: Mon, 23 Nov 2026 04:25:08 PM (IST)Updated Date: Mon, 23 Nov 2026 04:25:08 PM (IST)
25 नवंबर 2026 को शाम 4:34 बजे होगा बड़ा ग्रह गोचर
HighLights
- 25 नवंबर 2026 को शाम 4:34 बजे होगा बड़ा ग्रह गोचर
- मेष, सिंह, वृश्चिक और मीन राशि वालों की चमकेगी किस्मत
- पीपल के नीचे सरसों या तिल के तेल का दीपक जलाएं
धर्म डेस्क। वैदिक ज्योतिष में छाया ग्रह माने जाने वाले राहु और केतु का राशि परिवर्तन हमेशा बड़े और अप्रत्याशित बदलावों का कारक माना जाता है। पंचांगीय गणना के अनुसार, कार्तिक पूर्णिमा के ठीक अगले दिन यानी बुधवार, 25 नवंबर 2026 को शाम 4 बजकर 34 मिनट पर राहु शनि की राशि मकर में स्पष्ट गोचर करने जा रहे हैं। इसी समय केतु ग्रह भी राशि परिवर्तन कर चंद्रमा के स्वामित्व वाली कर्क राशि में प्रवेश करेंगे।
ज्योतिषविदों के अनुसार, मकर राशि में राहु का यह संचरण राशिचक्र की 4 प्रमुख राशियों- मेष, सिंह, वृश्चिक और मीन के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। इन राशियों के जातकों को अचानक धन लाभ, करियर में बड़ी छलांग और रुके हुए कार्यों में सफलता मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं।
आइए जानते हैं इन 4 भाग्यशाली राशियों पर पड़ने वाला शुभ प्रभाव और राहु की अनुकूलता के लिए अचूक उपाय-
1. मेष राशि (Aries)
- करियर और कारोबार में गति: मेष राशि के जातकों के लिए राहु का यह गोचर अत्यंत शुभ परिणाम लेकर आएगा। लंबे समय से अटके हुए सरकारी या निजी कामकाज तेजी से पूरे होंगे और व्यापार रफ्तार पकड़ेगा।
- नौकरी में पदोन्नति: नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर तरक्की मिलने के साथ-साथ कोई बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है।
- पारिवारिक सुख: आपकी अधूरी इच्छाएं पूरी होंगी। घर-परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा और रिश्तों में चले आ रहे पुराने गिले-शिकवे दूर होंगे।
2. सिंह राशि (Leo)
- अचानक धन लाभ के योग: सिंह राशि वालों के लिए राहु का मकर में प्रवेश बेहद शानदार साबित होगा। कहीं से अचानक बड़े धन की प्राप्ति हो सकती है और कोई बड़ी सफलता हाथ लग सकती है।
- व्यापार में बड़ी डील: कारोबार से जुड़े जातकों की कोई बहुप्रतीक्षित और बड़ी बिजनेस डील फाइनल हो सकती है, जिससे भविष्य में बड़ा मुनाफा होगा।
- कार्यस्थल पर सम्मान: ऑफिस में आपके काम की भरपूर सराहना होगी और रुके हुए प्रोजेक्ट्स सफलतापूर्वक पूरे होंगे।
3. वृश्चिक राशि (Scorpio)
- पुराने निवेश से मुनाफा: वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह गोचर आर्थिक रूप से बहुत फलदायी रहेगा। पूर्व में किए गए किसी निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने की प्रबल उम्मीद है।
- नई नौकरी और यात्रा लाभ: जो लोग नौकरी बदलने की तलाश में हैं, उन्हें मनचाही नौकरी का ऑफर मिल सकता है। काम के सिलसिले में की गई यात्राएं लाभदायक सिद्ध होंगी।
- मजबूत आर्थिक पक्ष: व्यापार में नई डील मिलने से आपकी आर्थिक स्थिति पहले के मुकाबले कहीं अधिक सुदृढ़ होगी।
4. मीन राशि (Pisces)
- वरदान साबित होगा गोचर: मीन राशि के जातकों के लिए राहु का यह राशि परिवर्तन किसी वरदान से कम नहीं है। आपके जीवन में भौतिक सुख-सुविधाओं और ऐश्वर्य में वृद्धि होगी।
- प्रमोशन और मुनाफा: व्यापारियों को कारोबार में उम्मीद से बढ़कर मुनाफा होने के योग बन रहे हैं। वहीं, नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति (प्रमोशन) या किसी प्रतिष्ठित संस्थान से अच्छी नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है।
राहु को मजबूत करने और दोष शांति के 5 अचूक उपाय
- यदि आपकी कुंडली में राहु कमजोर या अशुभ स्थिति में है, तो इसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए इन सरल उपायों को अपनाया जा सकता है:
- कुत्ते को रोटी खिलाएं: राहु के अशुभ प्रभाव को शांत करने के लिए नियमित रूप से काले या सामान्य कुत्ते को रोटी खिलाना अत्यंत शुभ माना जाता है।
- लोहे का छल्ला धारण करें: किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह से मध्यमा उंगली में लोहे का छल्ला या हाथ में लोहे का कड़ा धारण करें।
- जरूरतमंदों को दान: राहु की कृपा पाने के लिए असहाय और जरूरतमंद व्यक्तियों को अन्न, वस्त्र या धन का दान अवश्य करें।
- पीपल के नीचे दीपदान: प्रत्येक शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करें।
- सात्त्विक जीवनशैली: राहु के दुष्प्रभावों से बचने के लिए मांस, मदिरा और किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन और नशे से पूरी तरह दूर रहें।