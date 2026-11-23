धर्म डेस्क। वैदिक ज्योतिष में छाया ग्रह माने जाने वाले राहु और केतु का राशि परिवर्तन हमेशा बड़े और अप्रत्याशित बदलावों का कारक माना जाता है। पंचांगीय गणना के अनुसार, कार्तिक पूर्णिमा के ठीक अगले दिन यानी बुधवार, 25 नवंबर 2026 को शाम 4 बजकर 34 मिनट पर राहु शनि की राशि मकर में स्पष्ट गोचर करने जा रहे हैं। इसी समय केतु ग्रह भी राशि परिवर्तन कर चंद्रमा के स्वामित्व वाली कर्क राशि में प्रवेश करेंगे।