धर्म डेस्क। सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को बेहद पवित्र और पूजनीय माना जाता है। तुलसी की कई किस्में होती हैं, लेकिन रामा और श्यामा तुलसी सबसे ज्यादा प्रचलित हैं। दोनों के पत्तों का रंग, खुशबू और धार्मिक मान्यताएं अलग-अलग हैं। इसलिए कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि घर में रामा तुलसी लगानी चाहिए या श्यामा तुलसी। आइए जानते हैं दोनों में क्या फर्क है और घर के लिए कौन सी तुलसी लगाना शुभ होता है।