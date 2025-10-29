Hanuman Chalisa Rules: हनुमान चालीसा पाठ में न करें ये गलतियां, जानें इसे पढ़ने का सही समय और तरीका

धर्म डेस्क। हनुमान चालीसा (Hanuman Chalisa) का नियमित पाठ करना अत्यंत शुभ और फलदायक माना गया है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियमों के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके जीवन की बाधाएं धीरे-धीरे समाप्त हो जाती हैं और उसे बजरंगबली की कृपा प्राप्त होती है।