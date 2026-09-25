गंगाजल को घर में रखने के नियम, किस धातु के बरतन में रखना सही माना जाता है?

धर्म डेस्‍क। हिंदू धर्म में गंगाजल का खास महत्व है। पुराने समय से ही हमारे देश में गंगा नदी को मां माना जाता है और इसके पानी को अमृत माना जाता है। गंगा मां को मोक्ष देने वाली कहा जाता है। इसलिए, मरने के बाद मृतक के मुंह में गंगाजल डालने की परंपरा है।

गंगा मां का पानी इतना शुद्ध है कि यह कभी सड़ता नहीं है या इसमें हानिकारक बैक्टीरिया नहीं रह सकते हैं। इसी वजह से, गंगाजल को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता के अनुसार, गंगा मां के पानी में नहाने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और वह पवित्र हो जाता है।