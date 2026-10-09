इन राशियों के खुल सकते हैं बड़े राज! धोखे की आशंका भी, 10 अक्टूबर को शनि अमावस्या, 5 राशियों को रहना होगा सावधान
10 अक्टूबर 2026 को शनि अमावस्या है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यह दिन मेष, कर्क, वृश्चिक, मकर और मीन राशि के जातकों के लिए बेहद सतर्क रहने वाला है। इस दिन...और पढ़ें
Publish Date: Fri, 09 Oct 2026 01:05:51 PM (IST)Updated Date: Fri, 09 Oct 2026 01:05:51 PM (IST)
धर्म डेस्क। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर शनिवार का संयोग होने से 10 अक्टूबर 2026 को 'शनि अमावस्या' (सर्वपितृ अमावस्या) का महासंयोग बन रहा है। सनातन परंपरा में शनि अमावस्या का विशेष आध्यात्मिक महत्व है क्योंकि इस दिन न्याय के देवता शनिदेव की पूजा-अर्चना करने और काले तिल, उड़द, लोहे की वस्तुएं व सरसों के तेल का दान करने से शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या के कष्टों से भारी राहत मिलती है।
हालांकि, पंचांगीय और गोचरीय गणनाओं के अनुसार, इस शनि अमावस्या पर 5 विशेष राशियों पर शनिदेव के प्रतिकूल प्रभाव और नकारात्मक किरणों का असर देखने को मिल सकता है। इन राशि वाले जातकों को धोखे, गुप्त बातें सार्वजनिक होने और आर्थिक नुकसान से बचने के लिए बेहद सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
आइए जानते हैं किन 5 राशियों को सावधान रहने की जरूरत है:
1. मेष राशि (Aries)
- धोखा मिलने की आशंका: मेष राशि वालों को शनि अमावस्या के दिन दूसरों पर आंख मूंदकर भरोसा करने से बचना होगा। कोई करीबी या विश्वसनीय व्यक्ति आपका अनुचित लाभ उठा सकता है।
- उपाय: दूसरों के बहकावे में आकर कोई भी वित्तीय निर्णय न लें। शेयर बाजार या किसी नए निवेश में उतरने से पहले स्वयं पूरी जांच-पड़ताल अवश्य करें।
2. कर्क राशि (Cancer)
- राज खुलने का खतरा: कर्क राशि के जातकों को अपनी निजी या व्यावसायिक बातें हर किसी से साझा करने से बचना चाहिए। आपकी कोई पुरानी गोपनीय बात (सीक्रेट) सार्वजनिक हो सकती है, जिससे विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
- उपाय: चालाक और धूर्त लोगों से दूरी बनाकर रखें तथा जल्दबाजी में कोई भी कार्य न निपटाएं।
3. वृश्चिक राशि (Scorpio)
- कार्यस्थल पर षड्यंत्र: वृश्चिक राशि के लोगों को अपने काम के प्रति पूरी तरह अलर्ट रहना होगा। ऑफिस में कोई सहकर्मी आपके खिलाफ अधिकारियों (बॉस) के कान भर सकता है।
- उपाय: किसी भी व्यक्ति के विषय में नाप-तौलकर ही बोलें। बुरी संगति और व्यर्थ के वाद-विवाद से आपको भारी नुकसान हो सकता है।
4. मकर राशि (Capricorn)
- मानसिक तनाव व चिड़चिड़ापन: मकर राशि के स्वामी स्वयं शनिदेव हैं। इस दिन मकर राशि वाले स्वयं को अकेला या निराश महसूस कर सकते हैं। अपने मन को कमजोर न होने दें, अन्यथा नकारात्मकता हावी हो सकती है।
- उपाय: परिवार में बहस की स्थिति बन सकती है, इसलिए अपनी वाणी और क्रोध पर संयम रखें। नौकरीपेशा लोग काम में लापरवाही न बरतें।
5. मीन राशि (Pisces)
- कामकाज में रुकावटें: मीन राशि के लोगों पर शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव बना हुआ है। इस दिन कोई भी नया कार्य या व्यावसायिक सौदा शुरू न करें, काम अटकने या उसमें रुकावटें आने की आशंका है।
- उपाय: मन की समस्याएं और मानसिक विकार परेशान कर सकते हैं। महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए अपने वरिष्ठ और अनुभवी लोगों की सलाह अवश्य लें।
शनि अमावस्या पर नकारात्मकता दूर करने के अचूक उपाय
- शनि मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें काले तिल डालें।
- पीपल के वृक्ष के नीचे दीया जलाकर 7 बार परिक्रमा करें।
- जरूरतमंदों और निर्धनों को काले वस्त्र, जूते, उड़द की दाल या भोजन दान करें।
- 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र या हनुमान चालीसा का पाठ करें।