इन राशियों के खुल सकते हैं बड़े राज! धोखे की आशंका भी, 10 अक्टूबर को शनि अमावस्या, 5 राशियों को रहना होगा सावधान

धर्म डेस्क। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर शनिवार का संयोग होने से 10 अक्टूबर 2026 को 'शनि अमावस्या' (सर्वपितृ अमावस्या) का महासंयोग बन रहा है। सनातन परंपरा में शनि अमावस्या का विशेष आध्यात्मिक महत्व है क्योंकि इस दिन न्याय के देवता शनिदेव की पूजा-अर्चना करने और काले तिल, उड़द, लोहे की वस्तुएं व सरसों के तेल का दान करने से शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या के कष्टों से भारी राहत मिलती है।