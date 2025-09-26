Shardiya Navratri 2025: शादी में आ रही हैं रुकावटें? मां कात्यायनी की पूजा से होंगी दूर, जानें अचूक उपाय

धर्म डेस्क। शारदीय नवरात्र का छठा दिन मां कात्यायनी की आराधना के लिए विशेष महत्व रखता है। देवी कात्यायनी को दुर्गा का उग्र किंतु मंगलकारी स्वरूप माना जाता है। उन्हें महर्षि कात्यायन की पुत्री कहा गया है।

मान्यता है कि इस दिन मां कात्यायनी की पूजा करने से विवाह में आ रही अड़चनें दूर होती हैं और शीघ्र ही मनचाहा जीवनसाथी मिलता है।

आइए जानते हैं नवरात्रि के छठे दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय (Navratri Upay For Marriage) -

जल्द विवाह के लिए खास उपाय

1. गोधूलि वेला में पूजा - मां कात्यायनी की आराधना गोधूलि वेला में करना अत्यंत शुभ माना जाता है।

2. पीले या नारंगी वस्त्र पहनें - इस दिन पीला या नारंगी रंग पहनने से मां प्रसन्न होती हैं क्योंकि उन्हें ये रंग प्रिय हैं।

3. हल्दी की तीन गांठ अर्पित करें - पूजा के समय देवी को हल्दी की तीन गांठ चढ़ाएं। बाद में इन्हें पीले कपड़े में बांधकर अपने पास रख लें। यह उपाय विवाह योग को मजबूत करता है।

4. मां कात्यायनी मंत्र जप - 'कात्यायनी महामाये, महायोगिन्यधीश्वरी।'

नन्दगोपसुतं देवि, पतिं मे कुरु ते नमः।।'

इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला से 3, 5, 9 या 11 माला जप करना विशेष फलदायी माना गया है।

5. शहद का भोग - मां कात्यायनी को शहद अर्पित करें। पूजा के बाद यही शहद प्रसाद स्वरूप बांटें। मान्यता है कि इससे वैवाहिक जीवन में मिठास आती है। यदि संभव हो तो शहद को चांदी या मिट्टी के पात्र में अर्पित करें।