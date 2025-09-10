Shardiya Navratri 2025: इन 2 राशियों पर बरसेगी मां दुर्गा की कृपा, दूर होगी आर्थिक तंगी; मिलेगी तरक्की

धर्म डेस्क। हर साल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नवमी तिथि तक शारदीय नवरात्र का पर्व मनाया जाता है। इस दौरान मां दुर्गा और उनके नौ स्वरूपों की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है। अष्टमी और नवमी के व्रत का महत्व भी बेहद खास माना जाता है।

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस साल शारदीय नवरात्र (Shardiya Navratri 2025) के साथ-साथ शुक्र गोचर का भी खास संयोग बन रहा है। शुक्र देव 15 सितंबर 2025 को दोपहर 12 बजकर 17 मिनट पर कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और 8 अक्टूबर तक यहीं रहेंगे। 9 अक्टूबर को वे फिर राशि परिवर्तन करेंगे। इस अवधि का असर कई राशियों पर दिखाई देगा, लेकिन खासतौर पर तुला और धनु राशि के जातकों के अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे।

तुला राशि

शुक्र गोचर से तुला राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र और कारोबार में सफलता मिलेगी। आपके विचारों में गहराई आएगी और व्यवहार से लोग प्रभावित होंगे। व्यवसाय करने वालों को लाभ के अवसर मिलेंगे और बिजनेस विस्तार की संभावना बनेगी। शारदीय नवरात्र के दौरान मां दुर्गा की कृपा से आपको आर्थिक लाभ होगा। धार्मिक यात्रा का योग भी बन सकता है। इस अवधि में आपको सम्मान और भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी।

धनु राशि

शुक्र देव इस राशि के जातकों को शुभ परिणाम देंगे। आपका स्वभाव सौम्य और विनम्र रहेगा। सेहत अच्छी बनी रहेगी और आप अपने गुणों से लोगों के बीच लोकप्रिय होंगे। मां दुर्गा की कृपा से धन-धान्य में बढ़ोतरी होगी और कारोबारी परेशानियां दूर होंगी। वरिष्ठ लोगों से मुलाकात लाभदायक सिद्ध होगी। इस अवधि में वाहन खरीदने या किसी बड़ी खुशखबरी मिलने की संभावना है। व्यापार में लाभ और शत्रुओं पर विजय मिलेगी।