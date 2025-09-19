मेरी खबरें
    Shardiya Navratri 2025: मां दु्र्गा को प्रसन्न करने के लिए करें इन मंत्रों का जाप, खुल जाएगी किस्मत

    Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्र की शुरुआत इस साल 22 सितंबर से हो रही है। यह पावन पर्व पूरे नौ दिनों तक चलता है और हर दिन मां दुर्गा के अलग-अलग स्वरूप की पूजा का विधान है। मान्यता है कि इन दिनों देवी की भक्ति करने से घर में सुख-समृद्धि और शांति बनी रहती है।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Fri, 19 Sep 2025 12:06:30 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 19 Sep 2025 12:09:46 PM (IST)
    Shardiya Navratri 2025: मां दु्र्गा को प्रसन्न करने के लिए करें इन मंत्रों का जाप, खुल जाएगी किस्मत
    Shardiya Navratri 2025

    HighLights

    1. शारदीय नवरात्र 22 सितंबर से है।
    2. मां पार्वती के नामों का करें जाप।
    3. नवरात्र से खुल जाएगी किस्मत।

    धर्म डेस्क। शारदीय नवरात्र (Shardiya Navratri 2025) की शुरुआत इस साल 22 सितंबर से हो रही है। यह पावन पर्व पूरे नौ दिनों तक चलता है और हर दिन मां दुर्गा के अलग-अलग स्वरूप की पूजा का विधान है। मान्यता है कि इन दिनों देवी की भक्ति करने से घर में सुख-समृद्धि और शांति बनी रहती है।

    नवरात्र के पहले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और शुद्ध मन से मां दुर्गा की आराधना करें। इसके बाद मां पार्वती के 108 नामों का जाप करें और अंत में माता रानी की आरती करें। ऐसा करने से देवी प्रसन्न होती हैं और जीवन में सौभाग्य, धन और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है।

    ।।मां पार्वती के 108 नाम।।

    ॐ पार्वतीयै नमः

    ॐ महा देव्यै नमः

    ॐ जगन्मात्रे नमः

    ॐ सरस्वत्यै नमः

    ॐ चण्डिकायै नमः

    ॐ लोक जनन्यायै नमः

    ॐ सर्वदेवादि देवतायै नमः

    ॐ शिवदुत्यै नमः

    ॐ विशालाक्ष्यै नमः

    ॐ चामुण्डायै नमः

    ॐ विष्णु सोदर्यै नमः

    ॐ चित्कलायै नमः

    ॐ चिन्मयाकरायै नमः

    ॐ महिषासुर मर्दन्यायै नमः

    ॐ कात्यायन्यै नमः

    ॐ काला रूपायै नमः

    ॐ गौरीयै नमः

    ॐ परमायै नमः

    ॐ ईशायै नमः

    ॐ नागेन्द्र तनयै नमः

    ॐ रौद्र्यै नमः

    ॐ कालरात्र्यै नमः

    ॐ तपस्विन्यै नमः

    ॐ गिरिजायै नमः

    ॐ मेनकथमजयै नमः

    ॐ भवन्यै नमः

    ॐ जनस्थानायै नमः

    ॐ वीर पथ्न्यायै नमः

    ॐ विरुपाक्ष्यै नमः

    ॐ वीराराधिथयै नमः

    ॐ हेमा भासयै नमः

    ॐ सृष्टि रूपायै नमः

    ॐ सृष्टि संहार करिण्यै नमः

    ॐ मातृकायै नमः

    ॐ महागौर्यै नमः

    ॐ रामायै नमः

    

    ॐ शुचि स्मितयै नमः

    ॐ ब्रह्म स्वरूपिण्यै नमः

    ॐ राज्य लक्ष्म्यै नमः

    ॐ शिव प्रियायै नमः

    ॐ नारायण्यै नमः

    ॐ महा शक्तियै नमः

    ॐ नवोदयै नमः

    ॐ भाग्य दायिन्यै नमः

    ॐ अन्नपूर्णायै नमः

    ॐ सदानंदायै नमः

    ॐ यौवनायै नमः

    ॐ मोहिन्यै नमः

    ॐ सथ्यै नमः

    ॐ ब्रह्मचारिण्यै नमः

    ॐ शर्वाण्यै नमः

    ॐ देव मात्रे नमः

    ॐ त्रिलोचन्यै नमः

    ॐ ब्रह्मण्यै नमः

    ॐ वैष्णव्यै नमः

    ॐ अज्ञान शुद्ध्यै नमः

    ॐ ज्ञान गमयै नमः

    ॐ नित्यायै नमः

    ॐ नित्य स्वरूपिण्यै नमः

    ॐ कमलयै नमः

    ॐ कमलाकारायै नमः

    ॐ रक्तवर्णयै नमः

    ॐ कलानिधाय नमः

    ॐ मधु प्रियायै नमः

    ॐ कल्याण्यै नमः

    ॐ करुणायै नमः

    ॐ हरवः समायुक्त मुनि मोक्ष परायणै नमः

    ॐ धराधारा भवायै नमः

    ॐ मुक्तायै नमः

    ॐ वर मंत्रायै नमः

    ॐ शम्भव्यै नमः

    ॐ प्रणवथ्मिकायै नमः

    ॐ श्री महागौर्यै नमः

    ॐ रामजानयै नमः

    ॐ यौवनाकारायै नमः

    ॐ परमेष प्रियायै नमः

    ॐ परायै नमः

    ॐ पुष्पिन्यै नमः

    ॐ पुष्प कारायै नमः

    ॐ पुरुषार्थ प्रदायिन्यै नमः

    ॐ महा रूपायै नमः

    ॐ महा रौद्र्यै नमः

    ॐ कामाक्ष्यै नमः

    ॐ वामदेव्यै नमः

    ॐ वरदायै नमः

    ॐ वर यंत्रायै नमः

    ॐ काराप्रदायै नमः

    ॐ कल्याण्यै नमः

    ॐ वाग्भव्यै नमः

    ॐ देव्यै नमः

    ॐ क्लीं कारिण्यै नमः

    ॐ संविधेय नमः

    ॐ ईश्वर्यै नमः

    ॐ ह्रींकारं बीजायै नमः

    ॐ भय नाशिन्यै नमः

    ॐ वाग्देव्यै नमः

    ॐ वचनायै नमः

    ॐ वाराह्यै नमः

    ॐ विश्व तोशिन्यै नमः

    ॐ वर्धनेयै नमः

    ॐ विशालाक्ष्यै नमः

    ॐ कुल संपत् प्रदायिन्यै नमः

    ॐ अरथ धुकच्छेद्र दक्षायै नमः

    ॐ अम्बायै नमः

    ॐ निखिला योगिन्यै नमः

    ॐ सदापुरा स्थायिन्यै नमः

    ॐ तरोर्मुला तलंगथयै नमः।।

