गयाजी, काशी या हरिद्वार नहीं... बदरीनाथ की इस जगह पर पिंडदान माना जाता है अंतिम, महादेव को भी यहां मिली थी ब्रह्महत्या दोष से मुक्ति

धर्म डेस्क। सनातन धर्म में पितृ पक्ष (महालय श्राद्ध) के दौरान पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति, शांति और मोक्ष के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म का विशेष महत्व बताया गया है। आमतौर पर देश में गयाजी (बिहार), काशी (वाराणसी) और हरिद्वार को पिंडदान के लिए प्रमुख माना जाता है, लेकिन उत्तराखंड में हिमालय की गोद में स्थित बदरीनाथ धाम के समीप स्थित 'ब्रह्मकपाल' (Brahma Kapal) को लेकर एक ऐसी अनूठी और अलौकिक मान्यता है जो इसे दुनिया के सभी श्राद्ध स्थलों से अलग बनाती है।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ब्रह्मकपाल में किया गया पिंडदान 'अंतिम पिंडदान' माना जाता है। मान्यता है कि यहां एक बार विधि-विधान से पिंडदान करने के पश्चात उस पूर्वज के लिए जीवन में दोबारा कहीं भी पिंडदान करने की आवश्यकता नहीं रह जाती।
अलकनंदा नदी के पावन तट पर बदरीनाथ मंदिर के अत्यंत समीप स्थित ब्रह्मकपाल एक विशाल शिलाखंड (पत्थर) का क्षेत्र है। यहां श्रद्धालु दूर-दूर से पहुंचकर अपने दिवंगत पूर्वजों की आत्मा की शांति और जन्म-मरण के चक्र से मुक्ति (मोक्ष) के लिए श्राद्ध कर्मकांड संपन्न करते हैं। पितृ पक्ष के दौरान यहां देश भर से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है।
ब्रह्मकपाल की महिमा और इसके नामकरण से जुड़ी एक अत्यंत रोचक पौराणिक कथा भगवान शिव और ब्रह्मा जी से जुड़ी है। मान्यतानुसार, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी के पांच मुख (सिर) थे। कालान्तर में ब्रह्मा जी के मन में अहंकार आ गया और वे स्वयं को सर्वोच्च मानने लगे। उनके इस अहंकार को समाप्त करने के लिए भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का पांचवां सिर काट दिया।
ब्रह्मा जी का सिर काटने के कारण महादेव पर 'ब्रह्महत्या' का गंभीर दोष लग गया। ब्रह्मा जी का कटा हुआ मस्तक (कपाल) शिव जी के हाथ से चिपक गया और अनेक यत्नों के बाद भी अलग नहीं हुआ।
इस पाप के निवारण हेतु महादेव हाथ में कपाल लेकर तीनों लोकों में भिक्षाटन करते हुए भ्रमण करने लगे। जब शिव जी बदरी क्षेत्र (बदरीनाथ) पहुंचे, तो उसी स्थान पर ब्रह्मा जी का कपाल उनके हाथ से छूटकर गिर गया। जिस पवित्र स्थान पर ब्रह्मा जी का कपाल गिरा, वही स्थान 'ब्रह्मकपाल' कहलाया और महादेव को ब्रह्महत्या के महादोष से मुक्ति मिली।
ब्रह्मकपाल का संबंध महाभारत के ऐतिहासिक प्रसंग से भी गहरा जुड़ा हुआ है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने ही गुरुओं, भाइयों और कुल-बंधुओं के संहार के बाद पांडव अत्यंत शोक और गोत्र-हत्या के दोष से पीड़ित थे। मान्यता है कि पांडवों ने अपने मृत परिजनों, संबंधियों और योद्धाओं की आत्मा की शांति व सद्गति के लिए इसी ब्रह्मकपाल तीर्थ पर श्राद्ध और तर्पण किया था।
सनातन शास्त्रों और लोक परंपराओं में यह सुदृढ़ विश्वास है कि ब्रह्मकपाल में पिंडदान करने से पितरों को सीधे बैकुंठ लोक व मोक्ष की प्राप्ति होती है और वे जन्म-मृत्यु के सांसारिक फेर से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। यही कारण है कि इसे श्राद्ध कर्म का 'पूर्ण' या 'अंतिम कर्म' कहा जाता है।
(नोट: यह रिपोर्ट बदरीनाथ धाम की पौराणिक मान्यताओं, महाभारत के प्रसंगों और सनातन धर्मशास्त्रों के सिद्धांतों पर आधारित है।)
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