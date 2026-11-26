धर्म डेस्क। नए साल 2027 की शुरुआत ज्योतिष के लिहाज से खास होने वाली है। साल के पहले ही दिन यानी 1 जनवरी की रात धन, सुख-सुविधा, प्रेम और वैभव के कारक माने जाने वाले शुक्र अपनी राशि बदलेंगे। अभी शुक्र तुला राशि में हैं और रात करीब 11:27 बजे वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। वैदिक ज्योतिष में शुक्र का यह गोचर खास माना जा रहा है।

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस बदलाव का असर सभी 12 राशियों पर अलग-अलग हो सकता है। खासतौर पर वृषभ, सिंह, तुला और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह समय रिश्तों और आर्थिक मामलों में नए अवसर लेकर आने वाला माना जा रहा है।

शुक्र के वृश्चिक राशि में जाने का क्या है महत्व? ज्योतिष में शुक्र को धन, प्रेम, वैवाहिक जीवन, सुंदरता, कला और भौतिक सुख-सुविधाओं का कारक माना जाता है। वहीं वृश्चिक राशि का संबंध गहराई, भावनाओं और छिपे हुए मामलों से जोड़ा जाता है। ऐसे में शुक्र का इस राशि में प्रवेश रिश्तों और आर्थिक फैसलों को लेकर लोगों का ध्यान बढ़ा सकता है। शुक्र 1 जनवरी की रात वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और 29 जनवरी तक इसी राशि में रहेंगे। इसके बाद वे धनु राशि में चले जाएंगे। इन 4 राशियों के लिए खास माना जा रहा है गोचर वृषभ राशि: शुक्र आपके सातवें भाव में गोचर करेंगे। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, यह भाव विवाह, जीवनसाथी और साझेदारी से जुड़ा होता है। ऐसे में पार्टनर के साथ रिश्ते बेहतर करने और कारोबार में नई साझेदारी पर बातचीत आगे बढ़ाने का मौका मिल सकता है।