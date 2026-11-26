धर्म डेस्क। नए साल 2027 की शुरुआत ज्योतिष के लिहाज से खास होने वाली है। साल के पहले ही दिन यानी 1 जनवरी की रात धन, सुख-सुविधा, प्रेम और वैभव के कारक माने जाने वाले शुक्र अपनी राशि बदलेंगे। अभी शुक्र तुला राशि में हैं और रात करीब 11:27 बजे वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। वैदिक ज्योतिष में शुक्र का यह गोचर खास माना जा रहा है।
ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस बदलाव का असर सभी 12 राशियों पर अलग-अलग हो सकता है। खासतौर पर वृषभ, सिंह, तुला और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह समय रिश्तों और आर्थिक मामलों में नए अवसर लेकर आने वाला माना जा रहा है।
ज्योतिष में शुक्र को धन, प्रेम, वैवाहिक जीवन, सुंदरता, कला और भौतिक सुख-सुविधाओं का कारक माना जाता है। वहीं वृश्चिक राशि का संबंध गहराई, भावनाओं और छिपे हुए मामलों से जोड़ा जाता है। ऐसे में शुक्र का इस राशि में प्रवेश रिश्तों और आर्थिक फैसलों को लेकर लोगों का ध्यान बढ़ा सकता है।
शुक्र 1 जनवरी की रात वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और 29 जनवरी तक इसी राशि में रहेंगे। इसके बाद वे धनु राशि में चले जाएंगे।
वृषभ राशि: शुक्र आपके सातवें भाव में गोचर करेंगे। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, यह भाव विवाह, जीवनसाथी और साझेदारी से जुड़ा होता है। ऐसे में पार्टनर के साथ रिश्ते बेहतर करने और कारोबार में नई साझेदारी पर बातचीत आगे बढ़ाने का मौका मिल सकता है।
सिंह राशि: इस राशि के जातकों के चौथे भाव में शुक्र का गोचर होगा। यह भाव घर, संपत्ति, वाहन और सुख-सुविधाओं से जुड़ा माना जाता है। घर की सजावट, वाहन या प्रॉपर्टी से जुड़ी योजनाएं बनाने के लिए समय अनुकूल माना जा सकता है।
तुला राशि: शुक्र का गोचर आपके दूसरे भाव में होगा। ज्योतिष में इसे धन, बचत, परिवार और वाणी का भाव माना जाता है। इस दौरान आर्थिक योजनाओं पर ध्यान देने, पुराने भुगतान हासिल करने और बचत बढ़ाने की कोशिशों को महत्व मिल सकता है।
वृश्चिक राशि: शुक्र आपकी ही राशि यानी पहले भाव में प्रवेश करेंगे। यह भाव व्यक्तित्व और आत्मविश्वास से जुड़ा होता है। ऐसे में आप अपनी पर्सनैलिटी, पहनावे और सामाजिक छवि पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। कामकाज में अपनी प्रतिभा दिखाने के अवसर भी मिल सकते हैं।
शुक्र 1 जनवरी से 29 जनवरी 2027 तक वृश्चिक राशि में रहेंगे। इसके बाद उनका अगला राशि परिवर्तन धनु राशि में होगा। इस दौरान आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचना और खर्चों पर नियंत्रण रखना बेहतर रहेगा।
ध्यान रखें कि ये फलादेश चंद्र राशि के आधार पर की गई ज्योतिषीय मान्यताएं हैं। किसी व्यक्ति की वास्तविक आर्थिक स्थिति या भविष्य की घटनाओं की गारंटी ग्रहों के गोचर से नहीं दी जा सकती। व्यक्तिगत फलादेश के लिए पूरी जन्मकुंडली देखी जाती है।
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