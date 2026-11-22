धर्म डेस्क। वैदिक ज्योतिष में सुख, वैभव, ऐश्वर्य, प्रेम और दाम्पत्य जीवन के कारक माने जाने वाले शुक्र ग्रह आज, रविवार 22 नवंबर 2026 को शाम 5 बजकर 38 मिनट पर अपनी स्वयं की राशि तुला में प्रवेश करने जा रहे हैं। शुक्र देव अपनी इस स्वराशि में 1 जनवरी 2027 तक विराजमान रहेंगे।

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, किसी भी ग्रह का अपनी स्वराशि में गोचर करना अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। शुक्र के इस राशि परिवर्तन का सीधा असर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, पारिवारिक सुख और वैवाहिक संबंधों पर पड़ता है। इस गोचर से विशेष रूप से मिथुन, कन्या, धनु और कुंभ समेत कुछ राशियों को धन लाभ और भाग्योदय के प्रबल अवसर प्राप्त होंगे।

आइए जानते हैं कि 1 जनवरी 2027 तक शुक्र का यह गोचर आपकी जन्मपत्रिका के किस भाव में होगा, इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और शुभ फलों के लिए आपको क्या विशेष उपाय करने चाहिए: 1. मेष राशि (Aries)- सप्तम भाव में गोचर प्रभाव: शुक्र आपके सातवें स्थान (जीवनसाथी का भाव) में गोचर करेंगे। दूसरों के प्रति आपका स्वभाव सौम्य और मधुर बना रहेगा। जीवनसाथी के साथ संबंध प्रगाढ़ होंगे और उनका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। परिवार के सहयोग के साथ सुख की प्राप्ति होगी, हालांकि इस अवधि में बाहरी यात्राओं की अधिकता रह सकती है।

उपाय: शुभ फल बनाए रखने के लिए 1 जनवरी 2027 तक गंदे नाले में नीले रंग का फूल डालें। 2. वृष राशि (Taurus)- षष्ठम भाव में गोचर प्रभाव: शुक्र आपके छठे स्थान (मित्र, शत्रु और स्वास्थ्य) में संचरण करेंगे। समय-समय पर मित्रों का सहयोग मिलेगा और आर्थिक स्थिति संतुलित बनी रहेगी। 1 जनवरी 2027 तक परिवार की उन्नति के योग हैं और संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है।

उपाय: सकारात्मक स्थिति बनाए रखने के लिए घर की महिलाएं अपने बालों में सोने या गोल्डन रंग का हेयर क्लिप लगाकर रखें। 3. मिथुन राशि (Gemini)- पंचम भाव में गोचर प्रभाव: शुक्र आपके पांचवें स्थान (संतान, बुद्धि और प्रेम) में गोचर करेंगे। यह गोचर अत्यंत फलदायी रहेगा। आपको धन लाभ होगा, नए विषयों का ज्ञान बढ़ेगा और दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। गुरुजनों का सहयोग मिलेगा, शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी तथा धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

उपाय: 1 जनवरी 2027 तक गौ माता की सेवा करें और मंदिर में दही का दान करें। 4. कर्क राशि (Cancer)- चतुर्थ भाव में गोचर प्रभाव: शुक्र आपके चौथे स्थान (भूमि, भवन, वाहन और माता) में गोचर करेंगे। इस दौरान प्रॉपर्टी या वाहन का लाभ पाने में कुछ अड़चनें आ सकती हैं और माता के सहयोग के लिए अधिक प्रयास करना होगा। हालांकि, आप जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करेंगे और संतान के करियर को संवारने में जुटे रहेंगे।

उपाय: अशुभ फलों से बचाव के लिए घर के बाहर जमीन के नीचे थोड़ा-सा काला सुरमा दबा दें। 5. सिंह राशि (Leo)- तृतीय भाव में गोचर प्रभाव: शुक्र आपके तीसरे स्थान (पराक्रम और भाई-बहन) में प्रवेश करेंगे। भाई-बहनों के साथ रिश्तों में स्थिरता बनी रहेगी। धन-संपत्ति होने के बावजूद मानसिक बेचैनी या नींद में कमी महसूस हो सकती है। अपनी बात दूसरों के सामने रखने में संकोच से बचें और आत्मविश्वास बनाए रखें।

उपाय: 1 जनवरी 2027 तक सभी महिलाओं का सम्मान करें और परिवार की बड़ी महिलाओं का आशीर्वाद लें। 6. कन्या राशि (Virgo)- द्वितीय भाव में गोचर प्रभाव: शुक्र आपके दूसरे स्थान (धन और वाणी) में गोचर करेंगे। 1 जनवरी 2027 तक आपको किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी नहीं रहेगी, बल्कि धन लाभ के कई नए अवसर सामने आएंगे। जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा और संतान सुख की प्राप्ति होगी।

उपाय: आर्थिक मजबूती बनाए रखने के लिए मंदिर में 200 ग्राम शुद्ध गाय के घी का दान करें। 7. तुला राशि (Libra)- लग्न (प्रथम) भाव में गोचर प्रभाव: शुक्र आपकी ही राशि यानी पहले स्थान (शरीर और व्यक्तित्व) में गोचर करेंगे। इस दौरान दूसरों से सहायता प्राप्त करने और गृहस्थ सुख पाने के लिए आपको अतिरिक्त परिश्रम करना पड़ सकता है। जीवनसाथी को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें।

उपाय: काम बनने और शुभ फल पाने के लिए नहाने के पानी में एक चम्मच दही मिलाकर स्नान करें। 8. वृश्चिक राशि (Scorpio)- द्वादश भाव में गोचर प्रभाव: शुक्र आपके बारहवें स्थान (व्यय और सुख-सुविधा) में गोचर करेंगे। आपको भौतिक सुख-साधनों और शय्या सुख की प्राप्ति होगी। जरूरत के समय जीवनसाथी और संतान से पूरा सहयोग और सुख मिलेगा। हालांकि, 1 जनवरी 2027 तक खर्चों में वृद्धि हो सकती है, इसलिए फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें।

उपाय: परिवार की सुख-शांति के लिए नियमित रूप से गौ माता का आशीर्वाद लें। 9. धनु राशि (Sagittarius)- एकादश भाव में गोचर प्रभाव: शुक्र आपके ग्यारहवें स्थान (आय और इच्छा पूर्ति) में गोचर करेंगे। यह समय आपके लिए बेहद शुभ है-आपका आकर्षण बढ़ेगा और धन लाभ होगा। जीवनसाथी की सलाह से किए गए कार्यों में बड़ी आर्थिक सफलता मिलेगी। आमदनी में बढ़ोतरी होगी और लंबे समय से अधूरी कोई इच्छा पूरी हो सकती है।