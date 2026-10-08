11 अक्टूबर से शुरू होगी नवरात्रि, पहले ही दिन बन रहा शुभ योग, इन 4 राशियों पर होगी पैसों की बारिश
11 अक्टूबर 2026 से शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है, और इसी दिन शुक्र तथा मंगल के बीच एक शक्तिशाली केंद्र दृष्टि योग का निर्माण होने जा रहा है। ज्...और पढ़ें
Publish Date: Thu, 08 Oct 2026 04:17:54 PM (IST)Updated Date: Thu, 08 Oct 2026 04:17:54 PM (IST)
धर्म डेस्क। 11 अक्टूबर 2026 से पावन शारदीय नवरात्रि का भव्य शुभारंभ होने जा रहा है। पंचांगीय गणना के अनुसार, नवरात्रि के पहले ही दिन यानी घटस्थापना की तिथि पर आकाशमंडल में शुक्र और मंगल ग्रहों के बीच एक अत्यंत शक्तिशाली 'केंद्र दृष्टि योग' का निर्माण हो रहा है।
वैदिक ज्योतिष में शुक्र को सुख, ऐश्वर्य, वैभव और आकर्षण का कारक माना जाता है, जबकि मंगल को भूमि, शक्ति, साहस और पराक्रम का स्वामी माना गया है। नवरात्रि के पावन अवसर पर इन दोनों ग्रहों का आमने-सामने (केंद्र दृष्टि) होना 4 विशेष राशियों के जीवन में सुख-समृद्धि, नए व्यावसायिक अवसरों और करियर में अभूतपूर्व उछाल के द्वार खोलने जा रहा है।
आइए जानते हैं कि इस शक्तिशाली केंद्र दृष्टि योग से किन 4 राशियों की किस्मत बदलने वाली है-
1. मेष राशि (Aries)
- व्यवसाय में बड़ी डील: मेष राशि के स्वामी स्वयं मंगल देव हैं। इस योग के प्रभाव से आपकी किसी बड़ी व्यावसायिक डील (Business Deal) के फाइनल होने के प्रबल संकेत हैं।
- भूमि और संपत्ति लाभ: यदि आप भूमि, भवन, प्रॉपर्टी या किसी नए प्रोजेक्ट में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो आपको बंपर सफलता मिल सकती है। पैतृक संपत्ति से भी बड़ा लाभ संभव है।
- कार्यस्थल और समाज: कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी और बॉस आपके कामकाज की जमकर सराहना करेंगे। समाज में आपकी नई पहचान बनेगी और पारिवारिक वातावरण खुशहाल रहेगा।
2. कर्क राशि (Cancer)
- आर्थिक मोर्चे पर उछाल: कर्क राशि के जातकों के लिए यह केंद्र दृष्टि योग किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। आपके धन-धान्य में वृद्धि होगी और आय के कई नए स्रोत खुलेंगे।
- करियर और व्यापार: व्यापारिक गतिविधियों में अप्रत्याशित सफलता मिलेगी। नौकरीपेशा जातकों को नई और बेहतर नौकरी के आकर्षक ऑफर मिल सकते हैं।
- मानसिक शांति: लंबे समय से चला आ रहा मानसिक तनाव दूर होगा और किसी विशेष व प्रिय व्यक्ति से मुलाकात आपका मन प्रसन्न कर देगी।
3. तुला राशि (Libra)
- शुक्र का गोचर और निवेश लाभ: तुला राशि के स्वामी स्वयं शुक्र देव हैं। यदि आप लंबे समय से कहीं निवेश (Investment) कर रहे थे, तो अब उस निवेश से आपको भारी आर्थिक मुनाफा प्राप्त होने का समय आ गया है।
- व्यापारिक साझेदारी: व्यापार में साझेदारों (Partners) के साथ तालमेल बेहतर होगा और नए प्रोजेक्ट्स हासिल होंगे।
- यात्रा और पारिवारिक सहयोग: लंबी दूरी की व्यावसायिक यात्राएं अत्यंत लाभकारी सिद्ध होंगी। हर कार्य में जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा।
4. मकर राशि (Capricorn)
- करियर में जबरदस्त उछाल: मकर राशि वालों के लिए यह योग नौकरी और व्यवसाय में बड़ा उछाल लेकर आएगा। लंबे समय से अटके या रुके हुए काम तेजी से पूरे होने लगेंगे।
- नई नौकरी और पद-प्रतिष्ठा: मनचाही मुराद पूरी होने के योग हैं। नए जॉब प्रोफाइल या पदोन्नति के योग बन रहे हैं, जिससे समाज और कार्यक्षेत्र में आपकी मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
- यात्रा से धन लाभ: कामकाज से जुड़ी यात्राएं सुखद और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत फलदायी साबित होंगी।