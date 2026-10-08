11 अक्टूबर से शुरू होगी नवरात्रि, पहले ही दिन बन रहा शुभ योग, इन 4 राशियों पर होगी पैसों की बारिश

धर्म डेस्क। 11 अक्टूबर 2026 से पावन शारदीय नवरात्रि का भव्य शुभारंभ होने जा रहा है। पंचांगीय गणना के अनुसार, नवरात्रि के पहले ही दिन यानी घटस्थापना की तिथि पर आकाशमंडल में शुक्र और मंगल ग्रहों के बीच एक अत्यंत शक्तिशाली 'केंद्र दृष्टि योग' का निर्माण हो रहा है।

वैदिक ज्योतिष में शुक्र को सुख, ऐश्वर्य, वैभव और आकर्षण का कारक माना जाता है, जबकि मंगल को भूमि, शक्ति, साहस और पराक्रम का स्वामी माना गया है। नवरात्रि के पावन अवसर पर इन दोनों ग्रहों का आमने-सामने (केंद्र दृष्टि) होना 4 विशेष राशियों के जीवन में सुख-समृद्धि, नए व्यावसायिक अवसरों और करियर में अभूतपूर्व उछाल के द्वार खोलने जा रहा है।