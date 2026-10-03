अक्टूबर 2026 का सबसे शक्तिशाली राजयोग कुछ दिन में शुरू, जानिए किसे मिलेगा सबसे बड़ा सरप्राइज
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, 17 अक्टूबर 2026को शाम 7 बजकर 57 मिनट पर सूर्य देव तुला राशि में गोचर करेंगे, जहां शुक्र देव पहले से विराजमान हैं। सूर्य और ...और पढ़ें
Publish Date: Sat, 03 Oct 2026 06:05:09 PM (IST)Updated Date: Sat, 03 Oct 2026 06:05:09 PM (IST)
17 अक्टूबर 2026 को तुला राशि में बनने जा रहा है शुक्रादित्य राजयोग। (AI जनरेटेड)
HighLights
- 17 अक्टूबर 2026 (शनिवार) शाम 7:57 बजे सूर्य देव तुला राशि में प्रवेश करेंगे
- इस राजयोग से मेष, कर्क और तुला राशि के जातकों को करियर में तरक्की होगी
- मेष राशि को नई नौकरी के स्रोत मिलेंगे, कर्क राशि को परिवार में सफलता मिलेगी
धर्म डेस्क। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की युति (दो या दो से अधिक ग्रहों का एक ही राशि में मिलना) का विशेष आध्यात्मिक व व्यावहारिक महत्व होता है। अक्टूबर 2026 में ग्रहों के राजा सूर्य और धन-वैभव के कारक शुक्र की युति से अत्यंत शुभ 'शुक्रादित्य राजयोग' का निर्माण होने जा रहा है।
यह राजयोग करियर, कारोबार और आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से मेष समेत 3 विशेष राशियों के लिए अत्यंत फलदायी साबित होगा। आइए जानते हैं शुक्रादित्य राजयोग के निर्माण का समय, इसका प्रभाव और किन राशियों के लिए यह सुनहरा अवसर लेकर आ रहा है-
कब बनेगा 'शुक्रादित्य राजयोग 2026'?
ज्योतिषीय पंचांग के अनुसार-
- वर्तमान स्थिति: शुक्र ग्रह पहले से ही अपनी स्वराशि तुला में विराजमान हैं।
- सूर्य का गोचर: 17 अक्टूबर 2026, शनिवार को शाम 07:57 बजे सूर्य देव कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे।
- युति और राजयोग: तुला राशि में सूर्य और शुक्र के एक साथ आने से शक्तिशाली 'शुक्रादित्य राजयोग' का निर्माण होगा। (ध्यान दें कि 31 अक्टूबर को गुरु का गोचर भी अन्य राशियों के लिए शुभ फल लेकर आएगा।)
इन 3 राशियों के लिए खुलेंगे सफलता के रास्ते
मेष राशि (Aries)
- करियर और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी। नौकरीपेशा जातकों को नई जिम्मेदारियों के साथ पदोन्नति या नए करियर विकल्प मिल सकते हैं।
- आर्थिक और व्यापार: आय के नए स्रोत बनने और लंबे समय से अटके काम पूरे होने से धन लाभ होगा। व्यापारियों को साझेदारी (Partnership) के कामों में बड़ा लाभ मिलने और पुराने संपर्कों से नए ऑर्डर मिलने के योग हैं।
कर्क राशि (Cancer)
- परिवार और सुख-सुविधाएं: पारिवारिक जीवन और भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी। परिवार में आपसी सामंजस्य बेहतर होने से घर का माहौल सकारात्मक रहेगा।
- कार्यक्षेत्र और व्यवसाय: नौकरीपेशा लोगों को सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। व्यवसायियों को नए प्रोजेक्ट्स में सफलता मिलेगी और आय बढ़ाने के नए मौके प्राप्त होंगे।
तुला राशि (Libra)
- विशेष प्रभाव: सूर्य और शुक्र की यह युति तुला राशि में ही बन रही है, इसलिए इस राशि के जातकों पर इसका सबसे ज्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
- मान-सम्मान और आत्मविश्वास: समाज और कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा और प्रभाव में वृद्धि होगी। आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा।
- करियर और बिजनेस: नौकरी में महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार में नए नेटवर्क बनाने और विस्तार करने के बेहतरीन मौके मिलेंगे।
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