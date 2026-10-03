अक्टूबर 2026 का सबसे शक्तिशाली राजयोग कुछ दिन में शुरू, जानिए किसे मिलेगा सबसे बड़ा सरप्राइज

धर्म डेस्क। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की युति (दो या दो से अधिक ग्रहों का एक ही राशि में मिलना) का विशेष आध्यात्मिक व व्यावहारिक महत्व होता है। अक्टूबर 2026 में ग्रहों के राजा सूर्य और धन-वैभव के कारक शुक्र की युति से अत्यंत शुभ 'शुक्रादित्य राजयोग' का निर्माण होने जा रहा है।

यह राजयोग करियर, कारोबार और आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से मेष समेत 3 विशेष राशियों के लिए अत्यंत फलदायी साबित होगा। आइए जानते हैं शुक्रादित्य राजयोग के निर्माण का समय, इसका प्रभाव और किन राशियों के लिए यह सुनहरा अवसर लेकर आ रहा है-