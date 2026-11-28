धर्म डेस्‍क। हिंदू धर्म में सूर्य देव को प्रत्यक्ष देवता माना जाता है। सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाने की परंपरा सालों से चली आ रही है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, रेगुलर सूर्य पूजा से जीवन में पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस और सुख-समृद्धि आती है। हालांकि, सूर्य देव को अर्घ्य देते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि पानी में कौन सी चीजें मिलानी चाहिए, कौन सा मंत्र बोलना चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए।

सूर्य देव को जल चढ़ाते समय लोटे में डालें ये चीजें धार्मिक परंपरा के अनुसार, सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए तांबे के लोटे का इस्तेमाल करना शुभ माना जाता है। आप इसमें साफ पानी भरकर कुछ पूजा सामग्री डाल सकते हैं। हर चीज का अलग-अलग धार्मिक महत्व होता है।

लाल फूल: सूर्य देव को लाल फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है। सूर्य पूजा में इसका खास स्थान है। कंकू या रोली: पानी में थोड़ा सा कंकू मिलाने का रिवाज है। इसे पूजा में शुभता का प्रतीक माना जाता है। आता है। मिश्री: कुछ धार्मिक परंपराओं में, पानी में थोड़ी सी मिश्री मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य देने की मान्यता है। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय यह मंत्र बोलें सूर्य देव की पूजा के दौरान मंत्रों का जाप करने से मन एकाग्र रहता है और पूजा के प्रति भक्ति बढ़ती है। अर्घ्य देते समय, आप अपनी श्रद्धा के अनुसार नीचे दिए गए मंत्रों का जाप कर सकते हैं। सूर्य देव का सरल मंत्र: ॐ घृणि सूर्याय नमः। सूर्य अर्घि जगत्पते। अनुकंकंप्यं मा भक्त्या ग्रहानार्घ्यं दिवाकर॥ सूर्य बीज मंत्र: ॐ हरां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। जानें सूर्यदेव को जल चढ़ाने का सही तरीका सूर्यदेव को अर्घ्य देने के लिए सुबह सूर्योदय का समय शुभ माना जाता है। इसके लिए सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। फिर एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरें। इसमें आप कंकू, अक्षत और लाल फूल डाल सकते हैं। अब किसी खुली जगह पर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़े हो जाएं। लोटे को दोनों हाथों से पकड़ें और धीरे-धीरे सूर्यदेव को जल की धारा चढ़ाएं। इस दौरान मन में सूर्यदेव का स्मरण करते हुए मंत्र का जाप करें। जल की धारा से सूर्य को देखना भी एक धार्मिक परंपरा है।