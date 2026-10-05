'त्रिग्रही राजयोग' से चमकेगी इन 3 राशियों की किस्मत, 17 अक्टूबर को तुला राशि में 3 ग्रहों का महासंगम!
17 अक्टूबर 2026 को सूर्य कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में गोचर करेंगे, जहां वे पहले से मौजूद शुक्र और बुध के साथ मिलकर बुधादित्य, शुक्रादित्य और लक्...और पढ़ें
Publish Date: Mon, 05 Oct 2026 06:49:40 PM (IST)Updated Date: Mon, 05 Oct 2026 06:49:40 PM (IST)
'त्रिग्रही राजयोग' से चमकेगी 3 राशियों की किस्मत
धर्म डेस्क। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। पंचांगीय गणना के अनुसार, 17 अक्टूबर 2026 को सूर्य देव कन्या राशि की अपनी यात्रा समाप्त कर तुला राशि में प्रवेश करेंगे और 16 नवंबर 2026 तक इसी राशि में विराजमान रहेंगे।
तुला राशि में पहले से ही शुभ ग्रह शुक्र और बुध विराजमान हैं, जिनकी युति से 'लक्ष्मी नारायण राजयोग' बना हुआ है। 17 अक्टूबर को सूर्य के तुला राशि में गोचर करते ही यहां सूर्य-बुध की युति से 'बुधादित्य राजयोग' और सूर्य-शुक्र की युति से 'शुक्रादित्य राजयोग' का दुर्लभ त्रिग्रही महासंयोग निर्मित होगा। यह अनोखा धन योग मुख्य रूप से 3 राशियों के लिए तरक्की, पद-प्रतिष्ठा और अपार आर्थिक लाभ के द्वार खोलने जा रहा है।
आइए जानते हैं इन 3 भाग्यशाली राशियों पर इस त्रिग्रही राजयोग का क्या प्रभाव पड़ेगा-
1. सिंह राशि (Leo)
- साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि: सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य देव हैं। इस गोचर के प्रभाव से आपके साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास में जबरदस्त इजाफा होगा, जिससे आप करियर में बड़ी सफलता हासिल करेंगे।
- अटके काम और धन लाभ: लंबे समय से रुके हुए या अटके काम पूरे होने के प्रबल योग हैं।
- करियर और व्यापार: नौकरीपेशा जातकों को वेतन वृद्धि (इन्क्रीमेंट) और पदोन्नति का लाभ मिल सकता है। कारोबारियों को किसी नए सौदे या योजना से बड़ी व्यावसायिक उपलब्धि हासिल होगी, जिससे आर्थिक स्थिति काफी सुदृढ़ होगी।
2. तुला राशि (Libra)
- त्रिग्रही योग का सीधा प्रभाव: सूर्य का गोचर तुला राशि में ही हो रहा है, जहां तीनों राजयोग (लक्ष्मी नारायण, बुधादित्य और शुक्रादित्य) एक साथ आपकी ही राशि के लग्न भाव को प्रभाव में लेंगे।
- मान-सम्मान और नई जिम्मेदारियां: समाज और कार्यक्षेत्र में आपकी पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी। नौकरी में बड़ी उपलब्धियां और नई प्रशासनिक जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।
- आय के बहुविध स्रोत (Multiple Income Sources): आमदनी में अप्रत्याशित सुधार होगा और एक से अधिक स्रोतों से धन का आगमन होगा। धैर्य और विवेक से किए गए सभी कार्यों में आपको शत-प्रतिशत सफलता मिलेगी।
3. मकर राशि (Capricorn)
- करियर में बड़ा बदलाव और प्रमोशन: तुला राशि का सूर्य-बुध-शुक्र गोचर आपके कर्म भाव को प्रभावित करेगा। करियर से जुड़े मामलों में सकारात्मक और अनुकूल बदलाव आएंगे।
- प्रमोशन और वेतन वृद्धि: नौकरीपेशा जातकों को प्रमोशन और इन्क्रीमेंट के बेहतरीन योग बन रहे हैं। कार्यक्षेत्र में अधिकारियों से सराहना मिलेगी।
- आर्थिक स्थिति: कामकाज से जुड़े मामलों में अप्रत्याशित धन लाभ के संकेत हैं। हालांकि, कोई भी बड़ा वित्तीय या व्यावसायिक निर्णय लेते समय अतिरिक्त सावधानी और सोच-विचार की आवश्यकता होगी।
(नेट: यहां दी गई जानकारियां धार्मिक पंचांग, गोचरीय गणनाओं और ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित हैं। इनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।)
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