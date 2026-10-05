'त्रिग्रही राजयोग' से चमकेगी इन 3 राशियों की किस्मत, 17 अक्टूबर को तुला राशि में 3 ग्रहों का महासंगम!

धर्म डेस्क। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। पंचांगीय गणना के अनुसार, 17 अक्टूबर 2026 को सूर्य देव कन्या राशि की अपनी यात्रा समाप्त कर तुला राशि में प्रवेश करेंगे और 16 नवंबर 2026 तक इसी राशि में विराजमान रहेंगे।

तुला राशि में पहले से ही शुभ ग्रह शुक्र और बुध विराजमान हैं, जिनकी युति से 'लक्ष्मी नारायण राजयोग' बना हुआ है। 17 अक्टूबर को सूर्य के तुला राशि में गोचर करते ही यहां सूर्य-बुध की युति से 'बुधादित्य राजयोग' और सूर्य-शुक्र की युति से 'शुक्रादित्य राजयोग' का दुर्लभ त्रिग्रही महासंयोग निर्मित होगा। यह अनोखा धन योग मुख्य रूप से 3 राशियों के लिए तरक्की, पद-प्रतिष्ठा और अपार आर्थिक लाभ के द्वार खोलने जा रहा है।