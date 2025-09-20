Surya Grahan 2025: भारत में नहीं दिखाई देगा सूर्य ग्रहण, इसलिए किसी भी प्रकार का सूतक मान्य नहीं

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या पर रविवार की रात सूर्य ग्रहण के रूप में खगोलीय घटना होने जा रही है। खगोल शास्त्र के जानकारों के अनुसार रात 10.59 बजे ग्रहण की शुरुआत होगी। रात 1.11 बजे ग्रहण का मध्य तथा रात 3.23 बजे ग्रहण का मोक्ष होगा। यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इसलिए किसी भी प्रकार का सूतक मान्य नहीं होगा।

शासकीय जीवाजी वेधशाला के अधीक्षक प्रो. डॉ.राजेंद्र प्रकाश गुप्त ने बताया ग्रहण एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना होती है। इस बार एक पखवाड़े के भीतर दो ग्रहण की स्थिति निर्मित हुई है। पहली खगोलीय घटना 7 सितंबर को भाद्रपद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण के रूप में घटित हुई और यह ग्रहण भारत में भी दिखाई दिया।