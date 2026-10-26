धनतेरस तक इन 5 राशियों को मिलेगा आर्थिक लाभ, कारोबार और करियर में आएंगे उन्नति के भी नए मौके!
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों के अधिपति सूर्य देव ने 24 अक्टूबर को राहु के आधिपत्य वाले स्वाति नक्षत्र में प्रवेश किया है, जहां वे 6 नवंबर (धनतेरस) तक विराजमान रहेंगे। राहु के नक्षत्र में सूर्य का यह गोचर 5 प्रमुख राशियों- वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला और कुंभ के लिए विशेष रूप से शुभ और लाभकारी माना जा रहा है।
Publish Date: Mon, 26 Oct 2026 06:45:28 PM (IST)Updated Date: Mon, 26 Oct 2026 06:45:28 PM (IST)
धर्म डेस्क। वैदिक ज्योतिष में ग्रहों के राजा माने जाने वाले भगवान सूर्य देव ने 24 अक्टूबर 2026 को राहु के आधिपत्य वाले स्वाति नक्षत्र में गोचर किया है। सूर्य देव इस नक्षत्र में 6 नवंबर 2026 (धनतेरस) तक विराजमान रहेंगे।
ज्योतिषीय दृष्टिकोण से राहु के नक्षत्र में सूर्य का यह गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। स्वाति नक्षत्र में सूर्य की यह स्थिति आगामी धनतेरस तक राशिचक्र की 5 प्रमुख राशियों- वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला और कुंभ के लिए धन लाभ, व्यापारिक विस्तार, पारिवारिक सुख और करियर में सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाली है।
आइए जानते हैं इन 5 भाग्यशाली राशियों पर पड़ने वाला संपूर्ण शुभ प्रभाव-
1. वृषभ राशि (Taurus)
- कारोबार में सुधार: वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का स्वाति नक्षत्र में संचरण व्यापारिक मोर्चे पर अत्यंत अनुकूल रहेगा। दैनिक कामकाज और व्यापार में तेजी देखने को मिलेगी।
- व्यापार विस्तार के योग: जो कारोबारी अपने व्यापार को आगे बढ़ाने या नई शाखा शुरू करने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए 6 नवंबर तक का समय सर्वोत्तम साबित होगा।
- सलाह: बेहतर और निरंतर परिणामों के लिए अपने व्यावसायिक लक्ष्यों पर पूरा ध्यान केंद्रित रखें।
2. मिथुन राशि (Gemini)
- सरकारी क्षेत्र से शुभ समाचार: मिथुन राशि के जातकों के लिए यह नक्षत्र परिवर्तन विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। सरकारी सेवा से जुड़े कर्मचारियों और अधिकारियों को कोई बड़ा शुभ समाचार या मनचाहा पद मिल सकता है।
- पारिवारिक सामंजस्य: घर-परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। परिवार के सदस्यों के बीच आत्मीयता और सकारात्मकता बढ़ेगी।
- संतुलन: इस दौरान अपने पेशेवर दायित्वों और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखना विशेष रूप से फलदायी रहेगा।
3. कन्या राशि (Virgo)
- आर्थिक स्थिति में सुधार: कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर वित्तीय दृष्टि से बहुत मजबूत साबित होगा। आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में काफी बेहतर होगी और धन संचय में मदद मिलेगी।
- भाग्य का साथ: भाग्य का पूरा सहयोग मिलने से अटके हुए कामकाज सुचारू रूप से आगे बढ़ेंगे।
- अवसरों का लाभ: कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के कई नए अवसर प्राप्त होंगे, जिनका लाभ उठाने के लिए अपनी कार्यक्षमता पर भरोसा रखें।
4. तुला राशि (Libra)
- समस्याओं से राहत: तुला राशि के जातकों के जीवन में लंबे समय से चली आ रही मानसिक और व्यावहारिक परेशानियां धीरे-धीरे समाप्त होने लगेंगी।
- आध्यात्मिक रुझान: इस अवधि में धार्मिक अनुष्ठानों, पूजा-पाठ और आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर आपका रुझान बढ़ेगा, जिससे मन को गहरी शांति प्राप्त होगी।
- धैर्य और दृष्टिकोण: परिस्थितियों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे; बस धैर्य बनाए रखें और अपनी नियमित दिनचर्या को अनुशासित रखें।
5. कुंभ राशि (Aquarius)
- व्यापार में बंपर मुनाफा: कुंभ राशि के व्यापारियों के लिए सूर्य का स्वाति नक्षत्र में गोचर किसी बड़े लाभ से कम नहीं होगा। कारोबार में भारी मुनाफा मिलने के प्रबल आसार हैं।
- किस्मत का सहयोग: भाग्य का पूरा साथ मिलने से नए व्यावसायिक प्रोजेक्ट्स शुरू करने के अवसर मिलेंगे।
- मेहनत पर भरोसा: कामकाज में मिलने वाले हर मौके को भुनाएं और किसी भी परिणाम पर अति-उत्साहित होने के बजाय अपनी व्यावहारिक योजनाओं और मेहनत पर अडिग रहें।