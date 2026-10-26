धनतेरस तक इन 5 राशियों को मिलेगा आर्थिक लाभ, कारोबार और करियर में आएंगे उन्नति के भी नए मौके!

धर्म डेस्क। वैदिक ज्योतिष में ग्रहों के राजा माने जाने वाले भगवान सूर्य देव ने 24 अक्टूबर 2026 को राहु के आधिपत्य वाले स्वाति नक्षत्र में गोचर किया है। सूर्य देव इस नक्षत्र में 6 नवंबर 2026 (धनतेरस) तक विराजमान रहेंगे।

ज्योतिषीय दृष्टिकोण से राहु के नक्षत्र में सूर्य का यह गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। स्वाति नक्षत्र में सूर्य की यह स्थिति आगामी धनतेरस तक राशिचक्र की 5 प्रमुख राशियों- वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला और कुंभ के लिए धन लाभ, व्यापारिक विस्तार, पारिवारिक सुख और करियर में सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाली है।