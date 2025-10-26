मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Aaj Ka Rashifal 26 October 2025: आज इन राशि वालों को मिलेगी सफलता और सम्मान, मिल सकता है बड़ा ऑफर

    Horoscope Today: 26 अक्टूबर दिन ग्रहों की स्थिति कई राशियों के लिए नए अवसर और चुनौतियां लेकर आया है। आज कुछ राशियों को आर्थिक लाभ के संकेत मिल रहे हैं, जबकि कुछ को पारिवारिक मामलों में सावधानी बरतनी होगी। मेष, वृषभ राशि वालों के लिए यह दिन बेहद शुभ है, जहां सफलता और सम्मान मिलेगा। वहीं कुछ राशि के जातकों को आज संयम और धैर्य से काम लेना होगा।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 26 Oct 2025 07:37:22 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 26 Oct 2025 07:41:49 AM (IST)
    Aaj Ka Rashifal 26 October 2025: आज इन राशि वालों को मिलेगी सफलता और सम्मान, मिल सकता है बड़ा ऑफर
    रविवार राशिफल 26 अक्टूबर 2025

    HighLights

    1. मेष राशि वालों को व्यापार में नया अवसर मिल सकता है।
    2. वृषभ राशि वालों को काम में मित्रों का सहयोग मिलेगा।
    3. सिंह राशि वालों के लिए आज व्यर्थ की भागदौड़ बनी रहेगी।

    धर्म डेस्क। 26 अक्टूबर दिन ग्रहों की स्थिति कई राशियों के लिए नए अवसर और चुनौतियां लेकर आया है। आज कुछ राशियों को आर्थिक लाभ के संकेत मिल रहे हैं, जबकि कुछ को पारिवारिक मामलों में सावधानी बरतनी होगी। मेष, वृषभ राशि वालों के लिए यह दिन बेहद शुभ है, जहां सफलता और सम्मान मिलेगा। वहीं कुछ राशि के जातकों को आज संयम और धैर्य से काम लेना होगा। ग्रहों का प्रभाव दिनभर आपकी योजनाओं और निर्णयों को प्रभावित कर सकता है।

    मेष - आज जातक अपने स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरते, कोई पुराना रोग उभर कर आ सकता है। आज आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। व्यापार में नया अवसर मिल सकता है, उसका पूरा लाभ उठाएं। परिवार में मांगलिक कार्य के योग हैं।


    वृषभ - आज का दिन शुभ रहेगा। परिवार में नया कार्य शुरू करने की योजना बन सकती है। मित्रों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में लाभ और किसी बड़े ऑफर की प्राप्ति संभव है। घर का माहौल सुखद रहेगा।

    मिथुन - आज पारिवारिक चिंताएं बढ़ सकती हैं। जीवनसाथी से मतभेद हो सकता है। किसी को बड़ी धनराशि उधार न दें। व्यापार में सतर्क रहें। वाहन चलाते समय सावधानी रखें।

    कर्क - आज के दिन पुराने विवादों का समाधान हो सकता है। मानसिक शांति मिलेगी। स्वास्थ्य में हल्की गिरावट संभव है। परिवार में किसी नए कार्य की योजना बनेगी। वाणी में मधुरता बनाए रखें।

    सिंह - आज व्यर्थ की भागदौड़ बनी रहेगी। व्यापार के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है, जो लाभदायक सिद्ध होगी। नई पहचान बनेगी। पत्नी से किसी बात पर मतभेद संभव है।

    कन्या - आज का दिन सामान्य रहेगा। मौसमी बीमारी से परेशान हो सकते हैं। व्यापार में लाभ और किसी बड़े अवसर की प्राप्ति संभव है। घर के मतभेद समाप्त होंगे, मांगलिक कार्य के योग हैं।

    तुला - अपनी आदतों पर नियंत्रण रखें अन्यथा मुसीबत में फस सकते है। वाद-विवाद से दूर रहें, नहीं तो विरोधी वर्ग लाभ उठा सकता है। साझेदारी में सावधानी बरतें। परिवार में मतभेद बढ़ सकते हैं।

    वृश्चिक - आज परिवार के साथ घूमने का अवसर मिलेगा। नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, जिससे लाभ होगा। पत्नी और बच्चों का सहयोग मिलेगा। पारिवारिक माहौल शानदार रहेगा।

    धनु - आज यात्रा के समय सावधानी रखें, सामान की हिफाजत करें। रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। व्यापार में लाभ मिलेगा। पैतृक संपत्ति से जुड़े विवादों में कोर्ट-कचहरी जाना पड़ सकता है।

    मकर - आज घर में बदलाव की स्थिति की संभावना है। परिवार के साथ निवेश की योजना बन सकती है। कार्यस्थल पर सहयोगियों का साथ मिलेगा। दिन शुभ रहेगा, मांगलिक कार्य संभव हैं।

    कुंभ - आज के दिन वाणी पर संयम रखें, अन्यथा बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। विरोधी सक्रिय रहेंगे। सामाजिक या पारिवारिक विवादों से दूरी रखें। शांति बनाए रखना ही उचित रहेगा।

    मीन - आज जीवनसाथी से मतभेद संभव हैं। बच्चों की शिक्षा को लेकर तनाव रहेगा। घर बदलने की स्थिति बन सकती है। माता-पिता से विवाद न करें। व्यापार में नया प्रयोग टालें।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.