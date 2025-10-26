मेरी खबरें
    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 26 Oct 2025 07:53:14 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 26 Oct 2025 07:59:01 AM (IST)
    Aaj Ka Love Rashifal 26 October: पार्टनर संग बाहर घूमने का बनेगा प्लान, तो कुछ को विवादों से रहना होगा दूर
    रविवार लव राशिफल 26 अक्टूबर 2025

    HighLights

    1. मेष राशि वालों के लिए आज कुछ बातों को लेकर झगड़ा बढ़ सकता है।
    2. तुला राशि वालों के लिए पार्टनर के साथ समझौते की स्थिति बनेगी।
    3. मकर राशि वाले आज अपने लव पार्टनर को परिवार से मिलवा सकते हैं।

    धर्म डेस्क। आज का दिन मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के प्रेम संबंधों के लिए बहुत खास रहेगा। कुछ राशियों के लिए यह रोमांस और नई शुरुआत का समय है, तो कुछ को रिश्तों में आई गलतफहमियों को सुलझाने की जरूरत होगी। आज छोटी-छोटी बातों पर मनमुटाव से बचें और पार्टनर के प्रति संवेदनशील रहें। प्रेम संबंधों में विश्वास और सम्मान आज सबसे बड़ा आधार साबित होगा।

    मेष - आज कुछ बातों को लेकर झगड़ा बढ़ सकता है, जिससे मानसिक तनाव रहेगा। अच्छा होगा कि आप साथी को मनाने का प्रयास करें और विवादों से दूर रहें।

    वृषभ - आज किसी तीसरे व्यक्ति के कारण आपके और पार्टनर के बीच गलतफहमी हो सकती है। किसी भी विवाद से दूर रहें और अपनी बात स्पष्ट रूप से कहें। विश्वास बनाए रखना आवश्यक है।

    मिथुन - आज आपका लव पार्टनर बहुत अच्छे मूड में रहेगा। दिनभर आप दोनों साथ समय बिताएंगे। मूवी, शॉपिंग या बाहर घूमने का कार्यक्रम बन सकता है। आज अपने प्यार का इजहार करने के लिए भी शुभ दिन है।

    कर्क - परिवार के साथ अपने लव पार्टनर के साथ बाहर घूमने का मौका मिलेगा। आज का दिन रोमांटिक रहेगा। आपका साथी अपने दिल की बात आपसे साझा कर सकता है।

    सिंह - आज मस्ती-मजाक में कही गई कोई बात आपके रिश्ते में तनाव ला सकती है। पहले पार्टनर के मूड को समझें, फिर ही मज़ाक करें। नई जगह पर घूमने का अवसर मिलेगा, जिससे संबंधों में ताजगी आएगी।

    कन्या - पुराने मनमुटाव खत्म होंगे। आज आप दोनों साथ घूमने या मूवी देखने जा सकते हैं। आपका साथी अपनी गलती स्वीकार कर सकता है। पुरानी बातें छोड़कर नई शुरुआत करें।

    तुला - आज आप दोनों के बीच समझौते की स्थिति बनेगी। पारिवारिक जीवन से जुड़ा कोई अहम निर्णय ले सकते हैं। आज का दिन प्रेम के लिए अनुकूल रहेगा।

    वृश्चिक - छोटी-छोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। आपका पार्टनर आज थोड़ा बदला हुआ व्यवहार दिखा सकता है। बात को बढ़ाने के बजाय शांतिपूर्वक समाधान निकालें।

    धनु - आज आपका पार्टनर किसी बात पर ज़िद कर सकता है। उसकी इच्छाओं का सम्मान करें और मनाने का प्रयास करें। इससे संबंधों में मिठास बनी रहेगी।

    मकर - आज आप अपने लव पार्टनर को परिवार से मिलवा सकते हैं। परिवार की स्वीकृति मिलने से आपका रिश्ता मजबूत होगा और मन प्रसन्न रहेगा।

    कुंभ - अपने पार्टनर के साथ बाहर घूमने का कार्यक्रम बनेगा। जो बात आप अब तक छिपा रहे थे, आज कह सकते हैं। आपका प्रेम प्रस्ताव स्वीकार हो सकता है।

    मीन - आपका पार्टनर आपको कोई सुंदर गिफ्ट या खुशखबरी दे सकता है। साथ में बाहर घूमने और समय बिताने का मौका मिलेगा। दिन रोमांस और खुशी से भरा रहेगा।


