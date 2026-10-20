घर के मेन गेट पर नेम प्लेट लगाने से पहले याद रखें ये 5 महत्वपूर्ण नियम, गलत दिशा में लगाने से हो सकती है बड़ी परेशानी

धर्म डेस्क। वास्तु शास्त्र में घर का मुख्य द्वार (Main Door) केवल आने-जाने का रास्ता नहीं, बल्कि घर के भीतर प्रवेश करने वाली सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाओं का मुख्य केंद्र माना जाता है। इसी मुख्य द्वार पर लगी नेम प्लेट (Name Plate) केवल आपकी पहचान बताने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह आपके घर में सुख, समृद्धि, मान-सम्मान और सकारात्मक ऊर्जा (Positive Energy) को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।