Vastu Tips: घर को लग गई है किसी की बुरी नजर? इन वास्तु टिप्स को अपनाकर दूर करें सभी नेगेटिव एनर्जी

धर्म डेस्क। नजर केवल लोगों को ही नहीं बल्कि घर को भी लगती है, लेकिन कई बार हम समझ ही नहीं पाते। कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति या घर पर बुरी नजर का प्रभाव पड़ता है, तो इसके परिणामस्वरूप कई तरह की शारीरिक और मानसिक परेशानियां सामने आने लगती हैं, जैसे सिरदर्द, चक्कर आना, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा या लगातार थकान महसूस होना।
इतना ही नहीं, इसका असर व्यक्ति के बिजनेस और निजी जीवन पर भी नकारात्मक रूप से पड़ सकता है। ऐसे में वास्तु शास्त्र में बताए गए कुछ उपायों को अपनाकर इस बुरी ऊर्जा से छुटकारा पाया जा सकता है।
घर से बुरी नजर और नकारात्मकता को दूर करने के लिए शाम के समय लौंग, कपूर, उपला, पीली सरसों और तेजपत्ता को मिलाकर जलाएं। इसके बाद इस धूप को घर के हर कोने में दिखाएं। कुछ दिनों तक ऐसा करने से नेगेटिव एनर्जी कम होती है, और घर में शांति व खुशहाली का माहौल बनता है। साथ ही परिवार के सदस्यों के बीच के तनाव और झगड़े भी कम होने लगते हैं।
अगर घर में बार-बार भारीपन या नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही है, तो रोजाना कपूर जलाना शुभ माना गया है। इसके अलावा, नमक मिले पानी या फिटकरी के पानी से घर की सफाई करने से भी नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। इन छोटे-छोटे उपायों को करके आप घर का माहौल पॉजिटिव बनाए रखते हैं।
अस्वीकरण- इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। नईदुनिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। नईदुनिया अंधविश्वास के खिलाफ है।
