मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Vastu Tips: घर को लग गई है किसी की बुरी नजर? इन वास्तु टिप्स को अपनाकर दूर करें सभी नेगेटिव एनर्जी

    Vastu Tips: नजर केवल लोगों को ही नहीं बल्कि घर को भी लगती है, लेकिन कई बार हम समझ ही नहीं पाते। ऐसे में वास्तु शास्त्र में बताए गए कुछ उपायों को अपनाकर इस बुरी एनर्जी से छुटकारा पाया जा सकता है।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 08 Nov 2025 05:53:04 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 08 Nov 2025 05:53:04 PM (IST)
    Vastu Tips: घर को लग गई है किसी की बुरी नजर? इन वास्तु टिप्स को अपनाकर दूर करें सभी नेगेटिव एनर्जी
    वास्तु टिप्स को अपनाकर दूर कर सकते हैं नेगेटिव एनर्जी

    धर्म डेस्क। नजर केवल लोगों को ही नहीं बल्कि घर को भी लगती है, लेकिन कई बार हम समझ ही नहीं पाते। कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति या घर पर बुरी नजर का प्रभाव पड़ता है, तो इसके परिणामस्वरूप कई तरह की शारीरिक और मानसिक परेशानियां सामने आने लगती हैं, जैसे सिरदर्द, चक्कर आना, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा या लगातार थकान महसूस होना।

    इतना ही नहीं, इसका असर व्यक्ति के बिजनेस और निजी जीवन पर भी नकारात्मक रूप से पड़ सकता है। ऐसे में वास्तु शास्त्र में बताए गए कुछ उपायों को अपनाकर इस बुरी ऊर्जा से छुटकारा पाया जा सकता है।

    इस तरह उतारें बुरी नजर

    घर से बुरी नजर और नकारात्मकता को दूर करने के लिए शाम के समय लौंग, कपूर, उपला, पीली सरसों और तेजपत्ता को मिलाकर जलाएं। इसके बाद इस धूप को घर के हर कोने में दिखाएं। कुछ दिनों तक ऐसा करने से नेगेटिव एनर्जी कम होती है, और घर में शांति व खुशहाली का माहौल बनता है। साथ ही परिवार के सदस्यों के बीच के तनाव और झगड़े भी कम होने लगते हैं।


    नकारात्मकता से दूर रहने के उपाय

    अगर घर में बार-बार भारीपन या नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही है, तो रोजाना कपूर जलाना शुभ माना गया है। इसके अलावा, नमक मिले पानी या फिटकरी के पानी से घर की सफाई करने से भी नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। इन छोटे-छोटे उपायों को करके आप घर का माहौल पॉजिटिव बनाए रखते हैं।

    अस्वीकरण- इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। नईदुनिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। नईदुनिया अंधविश्वास के खिलाफ है।

    ---------

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.