Vastu Tips: घर को लग गई है किसी की बुरी नजर? इन वास्तु टिप्स को अपनाकर दूर करें सभी नेगेटिव एनर्जी

धर्म डेस्क। नजर केवल लोगों को ही नहीं बल्कि घर को भी लगती है, लेकिन कई बार हम समझ ही नहीं पाते। कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति या घर पर बुरी नजर का प्रभाव पड़ता है, तो इसके परिणामस्वरूप कई तरह की शारीरिक और मानसिक परेशानियां सामने आने लगती हैं, जैसे सिरदर्द, चक्कर आना, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा या लगातार थकान महसूस होना।

इतना ही नहीं, इसका असर व्यक्ति के बिजनेस और निजी जीवन पर भी नकारात्मक रूप से पड़ सकता है। ऐसे में वास्तु शास्त्र में बताए गए कुछ उपायों को अपनाकर इस बुरी ऊर्जा से छुटकारा पाया जा सकता है। इस तरह उतारें बुरी नजर घर से बुरी नजर और नकारात्मकता को दूर करने के लिए शाम के समय लौंग, कपूर, उपला, पीली सरसों और तेजपत्ता को मिलाकर जलाएं। इसके बाद इस धूप को घर के हर कोने में दिखाएं। कुछ दिनों तक ऐसा करने से नेगेटिव एनर्जी कम होती है, और घर में शांति व खुशहाली का माहौल बनता है। साथ ही परिवार के सदस्यों के बीच के तनाव और झगड़े भी कम होने लगते हैं।