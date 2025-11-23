मेरी खबरें
    Vastu Tips: अगर आपको भी देना है गिफ्ट तो इन बातों का रखें ध्यान, वरना रिश्ते हो सकते है खराब

    Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार चाकू, कैंची, घड़ी, पर्स, काले रंग की चीजें और शीशा उपहार में नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे नकारात्मकता और रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है। इसके बजाय तुलसी, मनी प्लांट, बांस का पौधा, हाथी या कछुए की मूर्ति देना शुभ माना जाता है।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 23 Nov 2025 03:23:06 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 23 Nov 2025 03:23:06 PM (IST)
    Vastu Tips: अगर आपको भी देना है गिफ्ट तो इन बातों का रखें ध्यान, वरना रिश्ते हो सकते है खराब
    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। खास मौकों पर लोग एक-दूसरे को गिफ्ट देना शुभ मानते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र (Vastu Tips) के अनुसार कुछ उपहार ऐसे होते हैं, जिन्हें देने से बचना चाहिए। माना जाता है कि ऐसे उपहार देने से न केवल रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है, बल्कि घर-परिवार में नकारात्मक ऊर्जा भी उत्पन्न हो सकती है।

    इन चीजों को देने से बचें

    वास्तु शास्त्र के मुताबिक नुकीली या धारदार चीजें, जैसे चाकू, कैंची या कोई तेज उपकरण उपहार में नहीं देने चाहिए। कहा जाता है कि ऐसे गिफ्ट रिश्तों में तनाव, मनमुटाव और दूरियां बढ़ा सकते हैं। ये वस्तुएं घर के माहौल को भी नकारात्मक बना देती हैं।


    क्या कहता है वास्तु शास्त्र

    अक्सर लोग घड़ी, पर्स या इसी तरह की दैनिक उपयोग की चीजें गिफ्ट में देते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार ये वस्तुएं भी उपहार में देने से बचना चाहिए। माना जाता है कि ये चीजें गिफ्ट देने और पाने वाले दोनों के जीवन में कठिनाइयाँ या बाधाएँ उत्पन्न कर सकती हैं।

    अशुभ हैं ये चीजें

    वास्तु में काले रंग की वस्तुएं - जैसे काले कपड़े, जूते या छाता उपहार के रूप में नहीं देने चाहिए। इनसे नकारात्मकता बढ़ने की आशंका रहती है। इसके अलावा शीशा उपहार में देना भी अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इससे भी नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं।

    ये गिफ्ट हैं शुभ

    वास्तु के अनुसार तुलसी, मनी प्लांट, बांस का पौधा जैसे पौधे उपहार में देना बेहद शुभ माना गया है। ये घर में सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। इसके अलावा हाथी, कछुए जैसी शुभ प्रतीक वाली मूर्तियां उपहार में देना भी कल्याणकारी माना जाता है।

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। नईदुनिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। नईदुनिया अंधविश्वास के खिलाफ है।

