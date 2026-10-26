29 अक्टूबर को अस्त से उदित होंगे शुक्र देव! जानिए किन 3 भाग्यशाली राशियों के शुरू होने वाले हैं 'अच्छे दिन
सुख, वैभव, प्रेम और ऐश्वर्य के कारक माने जाने वाले शुक्र देव 29 अक्टूबर को तुला राशि में उदित होने जा रहे हैं। पंचांग के अनुसार शुक्र के उदित होने का प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन वृषभ, सिंह और मकर राशि के जातकों के लिए यह परिवर्तन विशेष रूप से फलदायी रहेगा।
Publish Date: Mon, 26 Oct 2026 10:40:36 AM (IST)Updated Date: Mon, 26 Oct 2026 10:40:36 AM (IST)
29 अक्टूबर को तुला राशि में उदित होंगे शुक्र देव
HighLights
- 29 अक्टूबर को तुला राशि में उदित होंगे शुक्र देव
- धन, वैभव, प्रेम और करियर पर पड़ेगा गहरा असर
- वृषभ, सिंह और मकर राशि वालों के लिए बंपर लाभ
धर्म डेस्क। वैदिक ज्योतिष में सुख, वैभव, सौंदर्य, प्रेम, कला और धन के कारक माने जाने वाले शुक्र ग्रह का प्रभाव हर व्यक्ति के जीवन पर गहरा पड़ता है। वर्तमान समय में शुक्र देव अपनी स्वराशि तुला में अस्त अवस्था में चल रहे हैं। पंचांगीय गणना के अनुसार, 29 अक्टूबर 2026 को शुक्र ग्रह का तुला राशि में उदय (Rise of Venus) होने जा रहा है।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब कोई शुभ ग्रह उदित होता है, तो उसकी सकारात्मक ऊर्जा और फल देने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। तुला राशि में शुक्र के उदित होने का प्रभाव वैसे तो सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन 3 भाग्यशाली राशियों- वृषभ, सिंह और मकर के जातकों के लिए यह गोचर किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। इन जातकों को करियर में नई ऊंचाइयां, अचानक धन लाभ और व्यापार में भारी मुनाफा मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं।
आइए जानते हैं इन 3 राशियों पर पड़ने वाला संपूर्ण शुभ प्रभाव और शुक्र को मजबूत करने के आसान उपाय-
इन 3 राशियों पर बरसेगी शुक्र देव की विशेष कृपा
वृषभ राशि (Taurus)
- आर्थिक पक्ष और रुका धन: शुक्र का उदित होना वृषभ राशि के जातकों के लिए जबरदस्त आर्थिक सुधार लेकर आएगा। लंबे समय से अटका या रुका हुआ धन वापस मिलने के आसार हैं। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे।
- करियर और नई नौकरी: कार्यस्थल पर आपको कोई बड़ी पद-प्रतिष्ठा या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। जो जातक नई नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए बेहतरीन अवसर सामने आएंगे।
- व्यापार और साझेदारी: व्यापार-व्यवसाय में बंपर मुनाफा होने की उम्मीद है। विशेष रूप से पार्टनरशिप (साझेदारी) में किए जा रहे कार्यों में भारी सफलता मिलेगी।
सिंह राशि (Leo)
- करियर और मान-सम्मान: सिंह राशि के जातकों के मान-सम्मान, पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपके आत्मविश्वास में जबरदस्त उछाल आएगा, जिससे आप करियर में बड़ा मुकाम हासिल करने में सफल रहेंगे।
- आय और निवेश: आय के नए स्रोत खुलेंगे और आमदनी में बंपर उछाल आ सकता है। यदि आपने पहले कोई निवेश किया था, तो उससे अब शानदार रिटर्न (मुनाफा) प्राप्त होगा।
- अटके कार्य: काफी समय से रुके हुए और उलझे हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूरे होंगे।
मकर राशि (Capricorn)
- करियर की बाधाएं समाप्त: मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र का उदय किसी चमत्कार की तरह साबित होगा। करियर में लंबे समय से आ रही अड़चनें और परेशानियां पूरी तरह दूर हो जाएंगी।
- मनचाही नौकरी और इच्छा पूर्ति: बेरोजगार जातकों को मनचाही नौकरी मिलने के शुभ योग बन रहे हैं। कोई पुरानी अधूरी इच्छा या सपना इस दौरान साकार हो सकता है।
- व्यापारिक यात्राएं और वित्तीय संतुलन: कारोबार के सिलसिले में की जाने वाली यात्राएं बेहद लाभप्रद और फलदायी सिद्ध होंगी। आय के निरंतर प्रवाह से आर्थिक संतुलन पूरी तरह मजबूत बना रहेगा।
कुंडली में शुक्र ग्रह को मजबूत करने के अचूक उपाय
यदि आप शुक्र देव की कृपा से जीवन में सुख, वैभव और आकर्षण बढ़ाना चाहते हैं, तो इन सरल उपायों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें-
- मां लक्ष्मी की आराधना: प्रत्येक शुक्रवार के दिन धन की देवी मां लक्ष्मी की विधि-विधान से पूजा करें और उन्हें सफेद पुष्प और मखाने की खीर अर्पित करें।
- सफेद वस्तुओं का दान: शुक्रवार के दिन जरूरतमंदों को सफेद वस्तुएं जैसे दूध, चावल, चीनी, आटा, कपूर या सफेद वस्त्र का दान करें।
- सुगंध और स्वच्छता: स्वयं को हमेशा स्वच्छ रखें और नियमित रूप से सुगंधित इत्र (परफ्यूम) का उपयोग करें।
- नारी सम्मान: महिलाओं, माता और जीवनसाथी का सदैव आदर और सम्मान करें, क्योंकि इससे शुक्र देव अत्यंत प्रसन्न होते हैं।