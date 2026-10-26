29 अक्टूबर को अस्त से उदित होंगे शुक्र देव! जानिए किन 3 भाग्यशाली राशियों के शुरू होने वाले हैं 'अच्छे दिन

धर्म डेस्क। वैदिक ज्योतिष में सुख, वैभव, सौंदर्य, प्रेम, कला और धन के कारक माने जाने वाले शुक्र ग्रह का प्रभाव हर व्यक्ति के जीवन पर गहरा पड़ता है। वर्तमान समय में शुक्र देव अपनी स्वराशि तुला में अस्त अवस्था में चल रहे हैं। पंचांगीय गणना के अनुसार, 29 अक्टूबर 2026 को शुक्र ग्रह का तुला राशि में उदय (Rise of Venus) होने जा रहा है।

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब कोई शुभ ग्रह उदित होता है, तो उसकी सकारात्मक ऊर्जा और फल देने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। तुला राशि में शुक्र के उदित होने का प्रभाव वैसे तो सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन 3 भाग्यशाली राशियों- वृषभ, सिंह और मकर के जातकों के लिए यह गोचर किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। इन जातकों को करियर में नई ऊंचाइयां, अचानक धन लाभ और व्यापार में भारी मुनाफा मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं।