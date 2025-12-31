मेरी खबरें
    कुंभ विवाह से भात पूजा तक... मंगल दोष शांति के वो तरीके जो वैवाहिक जीवन में भर देंगे खुशियां

    Mangal Dosh: मांगलिक दोष से प्रभावित व्यक्ति अत्यंत ऊर्जावान, स्वाभिमानी और निडर होते हैं। हालांकि, मंगल के प्रभाव से उनके स्वभाव में क्रोध, उग्रता और

    By Mohan KumarEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 31 Dec 2025 08:34:51 PM (IST)Updated Date: Wed, 31 Dec 2025 08:34:51 PM (IST)
    मंगल दोष से मिलेगी मुक्ति (Image Source: AI-Generated)

    धर्म डेस्क। ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह को साहस, शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। जब किसी जातक की कुंडली के पहले (लग्न), चौथे, सातवें, आठवें या बारहवें भाव में मंगल स्थित हो, तो इसे 'मंगल दोष' या व्यक्ति को 'मांगलिक' कहा जाता है। समाज में अक्सर इसे लेकर डर व्याप्त रहता है, लेकिन ज्योतिष के अनुसार यह दोष हमेशा नेगेटिव नहीं होता। यह व्यक्ति को नेतृत्व क्षमता और जुझारू व्यक्तित्व भी प्रदान करता है।

    मांगलिक व्यक्ति की विशेषताएं

    मांगलिक दोष से प्रभावित व्यक्ति अत्यंत ऊर्जावान, स्वाभिमानी और निडर होते हैं। हालांकि, मंगल के प्रभाव से उनके स्वभाव में क्रोध, उग्रता और हठीपन भी आ सकता है। यही कारण है कि वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बिठाने के लिए कुंडली मिलान को महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि यदि एक जीवनसाथी मांगलिक हो और दूसरा नहीं, तो वैचारिक मतभेद या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। वहीं, यदि दोनों पार्टनर मांगलिक हों, तो यह दोष खुद ही निष्प्रभावी हो जाता है।


    मंगल दोष निवारण के उपाय

    • हर मंगलवार को हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या सुंदरकांड का पाठ करना अत्यंत लाभकारी होता है।

    • मंगलवार के दिन लाल वस्तुओं जैसे लाल मसूर की दाल, गुड़ या लाल कपड़े का दान करने से मंगल की नेगेटिविटी कम होती है।

    • उज्जैन स्थित मंगलनाथ मंदिर में 'भात पूजा' करवाना मंगल दोष शांति का सबसे प्रभावी मार्ग माना गया है।

    • गंभीर दोष की स्थिति में विवाह से पूर्व 'कुंभ विवाह' (घड़े से विवाह) या पीपल के वृक्ष से विवाह की परंपरा निभाई जाती है।

    • महिलाओं के लिए मंगला गौरी का व्रत और मां पार्वती की आराधना वैवाहिक सुख में वृद्धि करती है।

    अस्वीकरण- इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। नईदुनिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। नईदुनिया अंधविश्वास के खिलाफ है।

