पितृपक्ष के अंतिम सप्ताह इन 6 राशियों को धन लाभ, कुछ को रहना होगा सावधान, जानें सभी राशियों का भविष्यफल

धर्म डेस्क। पितृपक्ष का अंतिम सप्ताह (5 से 11 अक्टूबर 2026) ग्रह-नक्षत्रों के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस सप्ताह इंदिरा एकादशी (6 अक्टूबर), गुरु प्रदोष व्रत और सर्वपितृ अमावस्या जैसे बड़े धार्मिक अवसर पड़ रहे हैं।

ग्रहों की स्थिति की बात करें तो तुला राशि में शुक्र और बुध की युति से 'लक्ष्मी नारायण योग' व 'मालव्य राजयोग' बन रहा है, मीन राशि में वक्री शनि विराजमान हैं, जबकि कर्क राशि में गुरु और मंगल की युति से 'गुरु-मंगल योग' निर्मित हो रहा है। इन शुभ योगों और पितरों की विशेष कृपा से मेष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि के जातकों को आर्थिक लाभ व तरक्की मिलेगी, वहीं वृष, कर्क, सिंह और धनु राशि वालों को स्वास्थ्य व धन के मामलों में सावधानी बरतनी होगी।