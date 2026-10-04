पितृपक्ष के अंतिम सप्ताह इन 6 राशियों को धन लाभ, कुछ को रहना होगा सावधान, जानें सभी राशियों का भविष्यफल
5 से 11 अक्टूबर 2026 का सप्ताह पितृपक्ष का अंतिम सप्ताह है, जिसमें कई शुभ योगों के निर्माण से मेष, मिथुन, कन्या, तुला और मकर समेत 6 राशियों को पितरों ...और पढ़ें
Publish Date: Sun, 04 Oct 2026 05:51:04 PM (IST)Updated Date: Sun, 04 Oct 2026 05:51:04 PM (IST)
पितृ पक्ष में 6 राशियों को आर्थिक लाभ होगा।
धर्म डेस्क। पितृपक्ष का अंतिम सप्ताह (5 से 11 अक्टूबर 2026) ग्रह-नक्षत्रों के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस सप्ताह इंदिरा एकादशी (6 अक्टूबर), गुरु प्रदोष व्रत और सर्वपितृ अमावस्या जैसे बड़े धार्मिक अवसर पड़ रहे हैं।
ग्रहों की स्थिति की बात करें तो तुला राशि में शुक्र और बुध की युति से 'लक्ष्मी नारायण योग' व 'मालव्य राजयोग' बन रहा है, मीन राशि में वक्री शनि विराजमान हैं, जबकि कर्क राशि में गुरु और मंगल की युति से 'गुरु-मंगल योग' निर्मित हो रहा है। इन शुभ योगों और पितरों की विशेष कृपा से मेष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि के जातकों को आर्थिक लाभ व तरक्की मिलेगी, वहीं वृष, कर्क, सिंह और धनु राशि वालों को स्वास्थ्य व धन के मामलों में सावधानी बरतनी होगी।
आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का विस्तृत साप्ताहिक राशिफल-
1. मेष साप्ताहिक राशिफल (Aries)
- करियर और व्यापार: राशि स्वामी मंगल के शुभ प्रभाव से नौकरी, व्यापार और शिक्षा के सिलसिले में सुखद यात्राओं के योग हैं। राजनीति से जुड़े जातकों के वर्चस्व और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।
- आर्थिक स्थिति: धन संबंधी पुरानी समस्याओं का अंत होगा। पितरों की कृपा से नया मकान या वाहन खरीदने का सपना पूरा हो सकता है।
- स्वास्थ्य और परिवार: सप्ताह के अंत में परिवार में उत्सव का माहौल रहेगा। मौसम में बदलाव के कारण सर्दी-जुकाम से अपना बचाव करें।
2. वृषभ साप्ताहिक राशिफल (Taurus)
- करियर और व्यापार: नौकरीपेशा लोग ऑफिस पॉलिटिक्स से पूरी तरह दूर रहें और अपने काम पर ध्यान दें। व्यापारियों को धन के लेन-देन में लिखा-पढ़ी का ध्यान रखना आवश्यक है।
- स्वास्थ्य और सावधानी: सेहत में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। गाड़ी चलाते समय विशेष सावधानी बरतें, चोट-चपेट की आशंका है।
3. मिथुन साप्ताहिक राशिफल (Gemini)
- करियर और व्यापार: राशि स्वामी बुध का शुक्र के साथ गोचर आपके पराक्रम और सुख-सुविधाओं में वृद्धि करेगा। नौकरीपेशा लोगों को किसी बड़ी कंपनी से मनचाहा जॉब ऑफर मिल सकता है।
- आर्थिक और पारिवारिक: सरकारी अटके काम बिना किसी बाधा के पूरे होंगे। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा। वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी के साथ तालमेल बनाकर चलें।
4. कर्क साप्ताहिक राशिफल (Cancer)
- करियर और शिक्षा: यह सप्ताह मिश्रित फलदायी रहेगा। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अधिक मेहनत करनी होगी। रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है।
- धन और स्वास्थ्य: शेयर बाजार या नया निवेश करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें, अन्यथा धन हानि हो सकती है। सेहत के प्रति कतई लापरवाही न बरतें।
5. सिंह साप्ताहिक राशिफल (Leo)
- करियर व व्यापार: शनि की ढैय्या के प्रभाव से कार्यस्थल पर अधिकारियों के साथ मतभेद हो सकते हैं। गुस्से पर काबू रखें और किसी भी प्रकार के वाद-विवाद से बचें।
- धन और स्वास्थ्य: धन के लेन-देन से बचें, आपका पैसा कहीं अटक सकता है। खानपान का ध्यान रखें, हालांकि स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।
6. कन्या साप्ताहिक राशिफल (Virgo)
- करियर और व्यापार: राशि स्वामी बुध के प्रभाव से आपके कार्यों की समाज में सराहना होगी। सरकारी क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों को बड़ा धन लाभ मिल सकता है।
- आर्थिक स्थिति: यदि आप नया घर या प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो पितरों के आशीर्वाद से आपकी इच्छा पूरी होगी। रुका हुआ धन वापस मिलेगा।
7. तुला साप्ताहिक राशिफल (Libra)
- करियर और व्यापार: आपकी ही राशि में लग्न भाव पर शुक्र व बुध का गोचर 'लक्ष्मी नारायण योग' बना रहा है। व्यापार में आ रही सभी दिक्कतें दूर होंगी और बड़े आर्थिक लाभ के योग हैं।
- आर्थिक और पारिवारिक: अचानक अप्रत्याशित धन लाभ होगा। पैतृक संपत्ति में इजाफा होगा और परिवार में सुख-शांति व मांगलिक माहौल बना रहेगा।
8. वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल (Scorpio)
- करियर और व्यापार: मान-सम्मान में वृद्धि होगी और कोर्ट-कचहरी या किसी पुराने विवाद से राहत मिलेगी। धन आगमन के नए मार्ग प्रशस्त होंगे।
- लव लाइफ और स्वास्थ्य: लव पार्टनर पर अपनी इच्छाएं न थोपें, बातचीत से बात संभालें। फिजूलखर्ची से बचने के लिए बजट बनाकर चलना फायदेमंद रहेगा।
9. धनु साप्ताहिक राशिफल (Sagittarius)
- करियर और व्यापार: शनि की ढैय्या के कारण हर कार्य बेहद सतर्कता से करें। कार्यस्थल पर अहंकार से बचें, वरना सहकर्मियों के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं।
- पारिवारिक स्थिति: पारिवारिक बातों पर मानसिक तनाव रह सकता है। जीवनसाथी के स्वास्थ्य पर धन खर्च होने की संभावना है।
10. मकर साप्ताहिक राशिफल (Capricorn)
- करियर और व्यापार: पितरों की कृपा से लंबे समय से अटके हुए सारे काम पूरे होंगे। जमीन-जायदाद व प्रॉपर्टी के सौदों से भारी मुनाफा होगा।
- पारिवारिक व शिक्षा: छात्रों के लिए समय अत्यंत अनुकूल है। जीवनसाथी और ननिहाल पक्ष से पूरा सहयोग व लाभ मिलेगा।
11. कुंभ साप्ताहिक राशिफल (Aquarius)
- करियर और व्यापार: शनि की साढ़ेसाती और राहु के प्रभाव के बावजूद व्यापारिक वर्ग को धन लाभ होगा और जमा पूंजी में बढ़ोतरी होगी।
- स्वास्थ्य और परिवार: परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर भागदौड़ करनी पड़ सकती है। सिरदर्द और मौसम से जुड़ी बीमारियों से सचेत रहें।
12. मीन साप्ताहिक राशिफल (Pisces)
- करियर और सावधानी: शनि की साढ़ेसाती के कारण गुप्त शत्रुओं और विरोधियों से सावधान रहें। व्यर्थ के वाद-विवाद से दूर रहना ही हितकर होगा।
- आर्थिक स्थिति & धार्मिक कार्य: आय में वृद्धि के योग बने रहेंगे। सर्वपितृ अमावस्या पर पितरों का तर्पण और पिंडदान विधि-विधान से संपन्न करेंगे।
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