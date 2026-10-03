किसी को मिलेगा प्यारा सरप्राइज, लव मैरिज के लिए प्रपोज करना भी शुभ... जानिए इस सप्ताह किसकी लव लाइफ कैसी

घर्म डेस्क। अक्टूबर का नया हफ्ता (5 से 11 अक्टूबर 2026) आपकी लव लाइफ और रिश्तों के लिए कैसा रहेगा? गणेशजी के अनुसार, यह सप्ताह कुछ राशियों के लिए प्यार और विवाह के सुनहरे अवसर लेकर आ रहा है, तो कुछ राशियों को गलतफहमियों और जल्दबाजी से बचने की सलाह दी जाती है।

आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का साप्ताहिक लव राशिफल- 1. मेष लव राशिफल (Aries) सप्ताह की शुरुआत आपके लिए काफी रोमांटिक रहने वाली है। आपका पार्टनर आपको किसी प्यारे अंदाज में सरप्राइज दे सकता है। सप्ताह के मध्य में कुछ दिलचस्प मोड़ आने की उम्मीद है। यदि किसी बात को लेकर पार्टनर के साथ गलतफहमी होती है, तो ईमानदारी से बातचीत करें; इससे सारे संदेह दूर हो जाएंगे।

2. वृषभ लव राशिफल (Taurus) इस सप्ताह आपको अपने साथी तक अपनी बात पहुंचाने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। संवाद की कमी और कुछ मुद्दों पर चर्चा न हो पाने के कारण आप दोनों के बीच छोटी-मोटी परेशानियां पैदा हो सकती हैं। यह स्थिति अस्थायी है, इसलिए धैर्य बनाए रखें और तनावपूर्ण माहौल को समझदारी से संभालें। 3. मिथुन लव राशिफल (Gemini) प्रेम जीवन के मामले में यह सप्ताह आपके लिए बेहद शानदार रहेगा। यदि आप अपने पार्टनर को लव मैरिज या शादी का प्रपोजल देने की योजना बना रहे हैं, तो यह सबसे सही समय है; आपको सकारात्मक जवाब मिलेगा। शादीशुदा लोगों के पुराने मतभेद दूर होंगे और तलाकशुदा जातक फिर से डेटिंग के बारे में विचार कर सकते हैं।

4. कर्क लव राशिफल (Cancer) यह सप्ताह अपने पार्टनर की जरूरतों पर ध्यान देने और उन्हें प्राथमिकता देने का है। विवाहित लोगों को कार्यस्थल पर किसी के प्रति आकर्षित होने या किसी भी तरह के प्रलोभन में आने से बचना चाहिए, वरना शादीशुदा जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। सिंगल लोगों को फिलहाल किसी भी नए प्रस्ताव में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। 5. सिंह लव राशिफल (Leo) इस सप्ताह आपकी मुलाकात किसी ऐसे खास व्यक्ति से हो सकती है, जो आपके जीवन में खुशियां भर देगा। सप्ताह के अंत तक यह मुलाकात एक रोमांटिक रिश्ते में बदल सकती है। हालाँकि, किसी नए रिश्ते में बंधने से पहले सभी अच्छे-बुरे पहलुओं पर सोच-विचार जरूर कर लें। ब्रेक-अप के बाद नए रिश्ते में उतरने वाले जातक अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। 6. कन्या लव राशिफल (Virgo) मन में प्रियजन का साथ पाने की तीव्र इच्छा रहेगी, लेकिन साथ में अच्छा समय बिताने के मौके थोड़े कम मिल सकते हैं। पार्टनर की ओर से कॉल या मैसेज में देरी होने पर आपके मन में सुरक्षा या संदेह की भावना आ सकती है। नकारात्मक विचारों को खुद पर हावी न होने दें, समय जल्द ही आपके पक्ष में होगा। 7. तुला लव राशिफल (Libra) जो लोग सिंगल हैं और रिश्तों की किसी पुरानी समस्या या बाधा का सामना कर रहे थे, उनके लिए यह समय बेहतरीन रहेगा और समस्या सुलझ जाएगी। वहीं, समस्या झेल रहे विवाहित जोड़ों को बातचीत के जरिए बात सुलझानी होगी। ध्यान रखें, नए प्रेम संबंध की शुरुआत के लिए यह हफ्ता बहुत अनुकूल नहीं है।