Pitru Paksha 2025: मां सीता ने फल्गु नदी तट पर क्यों किया था राजा दशरथ का श्राद्ध? पढ़ें पूरी कथा

धर्म डेस्क। हर साल आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक पितृ पक्ष मनाया जाता है। यह अवधि अपने पूर्वजों को याद करने, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। इस दौरान तर्पण और पिंडदान करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और परिवार पर सुख-समृद्धि बनी रहती है।

विशेष रूप से गया (बिहार) और फल्गु नदी का पितृ पक्ष में खास महत्व है। मान्यता है कि यहां किया गया पिंडदान पितरों को तुरंत मोक्ष दिलाता है। यही कारण है कि इस समय हजारों श्रद्धालु यहां पहुंचकर तर्पण और श्राद्ध करते हैं।

भगवान श्रीराम और राजा दशरथ का पिंडदान धार्मिक कथाओं के अनुसार, जब भगवान श्रीराम वनवास के दौरान माता सीता और लक्ष्मण के साथ गया पहुंचे, तब पितृ पक्ष का समय था। उनके पिता राजा दशरथ पुत्र वियोग में स्वर्ग सिधार चुके थे। उस समय एक ब्राह्मण ने श्राद्ध सामग्री जुटाने का आग्रह किया। श्रीराम और लक्ष्मण सामग्री लेने गए, लेकिन देर हो गई। तभी ब्राह्मण ने माता सीता से पिंडदान करने का अनुरोध किया। पहले तो वे असमंजस में थीं, लेकिन तभी दिव्य रूप में महाराज दशरथ प्रकट हुए और स्वयं सीता जी से पिंडदान की इच्छा जताई।