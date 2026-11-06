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पूजा में नारियल ही क्यों फोड़ा जाता है? इसके पीछे छिपा है अहंकार त्यागने का संदेश

हिंदू परंपरा में नारियल को शुभता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। इसका कठोर खोल अहंकार से जोड़ा जाता है और उसे फोड़ना अहंकार त्यागने का प्रतीक है। गृह प्रवेश, विवाह और पूजा जैसे शुभ कार्यों में इसे चढ़ाने की परंपरा है।

By Digital DeskEdited By: Akriti kumari
Publish Date: Fri, 06 Nov 2026 01:21:51 PM (IST)Updated Date: Fri, 06 Nov 2026 01:21:51 PM (IST)
पूजा में नारियल ही क्यों फोड़ा जाता है? इसके पीछे छिपा है अहंकार त्यागने का संदेश

HighLights

  1. रियल को माना जाता है श्रीफल
  2. कठोर खोल अहंकार का प्रतीक
  3. शुभ कार्यों की शुरुआत में चढ़ाने की परंपरा

धर्म डेस्क। मंदिर में दर्शन करने जाएं, कोई नया काम शुरू करें या घर में पूजा रखें, कई मौकों पर नारियल चढ़ाने और फोड़ने की परंपरा दिखाई देती है। शादी-ब्याह से लेकर गृह प्रवेश और वाहन पूजा तक में नारियल का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन पूजा में नारियल ही क्यों चढ़ाया जाता है? क्या इसके पीछे सिर्फ धार्मिक मान्यता है या इसका कोई प्रतीकात्मक अर्थ भी है?

हिंदू परंपरा में नारियल को शुभता, पवित्रता और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। इसे श्रीफल भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, भगवान को नारियल अर्पित करना अपने अहंकार और मन की बुरी प्रवृत्तियों को उनके सामने समर्पित करने जैसा है।


नारियल फोड़ना किस बात का प्रतीक है?

नारियल का बाहरी हिस्सा कठोर होता है, जबकि उसके अंदर सफेद और मुलायम गिरी होती है। पूजा की प्रतीकात्मक व्याख्या में इसके बाहरी कठोर खोल को मनुष्य के अहंकार से जोड़ा जाता है। नारियल फोड़ने का अर्थ है अपने अहंकार को तोड़कर मन को निर्मल बनाना और ईश्वर के प्रति समर्पण करना।

कुछ धार्मिक परंपराओं में नारियल को मनुष्य के सिर का प्रतीक भी माना जाता है। इसके तीन निशानों को भगवान शिव के तीन नेत्रों से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि, इन प्रतीकों की व्याख्या अलग-अलग परंपराओं में अलग हो सकती है।

हर शुभ काम में क्यों चढ़ाया जाता है नारियल?

नारियल को शुभ कार्यों की शुरुआत में चढ़ाने की परंपरा भी प्रचलित है। गृह प्रवेश, विवाह, पूजा-पाठ और नए वाहन की खरीदारी के समय इसे अर्पित किया जाता है। कई जगह कलश के ऊपर नारियल रखकर पूजा की जाती है। इसे मंगल और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।

नारियल की एक खास बात यह भी है कि इसके पेड़ का लगभग हर हिस्सा उपयोग में आता है। फल, पत्ते, तना और रेशे अलग-अलग कामों में इस्तेमाल होते हैं। इस वजह से इसे उपयोगिता और समर्पण से भी जोड़कर देखा जाता है।

इस तरह पूजा में नारियल चढ़ाने की परंपरा केवल एक रस्म नहीं, बल्कि विनम्रता, पवित्रता और अच्छे भाव के साथ नई शुरुआत करने का प्रतीक भी है।

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