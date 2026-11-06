पूजा में नारियल ही क्यों फोड़ा जाता है? इसके पीछे छिपा है अहंकार त्यागने का संदेश

धर्म डेस्क। मंदिर में दर्शन करने जाएं, कोई नया काम शुरू करें या घर में पूजा रखें, कई मौकों पर नारियल चढ़ाने और फोड़ने की परंपरा दिखाई देती है। शादी-ब्याह से लेकर गृह प्रवेश और वाहन पूजा तक में नारियल का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन पूजा में नारियल ही क्यों चढ़ाया जाता है? क्या इसके पीछे सिर्फ धार्मिक मान्यता है या इसका कोई प्रतीकात्मक अर्थ भी है?

हिंदू परंपरा में नारियल को शुभता, पवित्रता और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। इसे श्रीफल भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, भगवान को नारियल अर्पित करना अपने अहंकार और मन की बुरी प्रवृत्तियों को उनके सामने समर्पित करने जैसा है।

नारियल फोड़ना किस बात का प्रतीक है? नारियल का बाहरी हिस्सा कठोर होता है, जबकि उसके अंदर सफेद और मुलायम गिरी होती है। पूजा की प्रतीकात्मक व्याख्या में इसके बाहरी कठोर खोल को मनुष्य के अहंकार से जोड़ा जाता है। नारियल फोड़ने का अर्थ है अपने अहंकार को तोड़कर मन को निर्मल बनाना और ईश्वर के प्रति समर्पण करना। कुछ धार्मिक परंपराओं में नारियल को मनुष्य के सिर का प्रतीक भी माना जाता है। इसके तीन निशानों को भगवान शिव के तीन नेत्रों से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि, इन प्रतीकों की व्याख्या अलग-अलग परंपराओं में अलग हो सकती है।