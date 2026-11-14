कद्दू-भात और चने की दाल का बनाया प्रसाद, खरना के साथ 36 घंटे का निर्जला व्रत

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। लोक आस्था, प्रकृति उपासना और सूर्य आराधना का महापर्व छठ शुक्रवार को नहाय-खाय के साथ श्रद्धा और उल्लास से शुरू हो गया। सुबह से ही घरों में छठ पूजा की तैयारियां शुरू हो गईं। व्रतियों ने घरों की साफ-सफाई कर पवित्रता के साथ स्नान किया और भगवान सूर्यदेव एवं छठी मैया का स्मरण करते हुए चार दिवसीय अनुष्ठान का संकल्प लिया। इस दौरान घरों में छठी मैया के गीत गूंजते रहे और वातावरण भक्तिमय बना रहा।

छठ पर्व में शुद्धता और नियमों का विशेष महत्व है। नहाय-खाय के दिन व्रती स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजा-अर्चना करते हैं। इसके बाद कद्दू (लौकी) की सब्जी, चने की दाल और अरवा चावल का भात तैयार किया जाता है। भोजन में सेंधा नमक और शुद्ध घी का उपयोग किया जाता है। परंपरानुसार इसे पीतल या मिट्टी के बर्तनों में पूरी शुद्धता के साथ बनाया जाता है। पहले व्रती भोजन ग्रहण करते हैं, इसके बाद परिवार के अन्य सदस्य इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं।

आज खरना, कल अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य छठ महापर्व के दूसरे दिन शनिवार, 14 नवंबर को लोहंडा और खरना मनाया जाएगा। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखकर शाम को पूजा-अर्चना के बाद गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद ग्रहण करेंगे। खरना के प्रसाद का विशेष धार्मिक महत्व है। इसके साथ ही लगभग 36 घंटे के निर्जला व्रत की शुरुआत होगी। इसके बाद तीसरे दिन रविवार को व्रती अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे। चौथे दिन सोमवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ चार दिवसीय महापर्व का समापन होगा। छठ पूजा में डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और जीवन में संतुलन का संदेश देती है।