इंदौर के आसमान में बरसेंगे अग्निबाण, सजेगा परंपरा का रणक्षेत्र, तुर्रा और कलंगी में होगा हिंगोट युद्ध

विशाल राठी, नईदुनिया, गौतमपुरा (इंदौर) : शाम ढलते ही आसमान पर आग की लकीरें उभरेंगी। कहीं हिंगोट की चमकती लौ अंधेरे को चीरती दिखाई देगी तो कहीं बारूद की गूंज के बीच परंपरा के रणबांकुरे एक-दूसरे के सामने होंगे। यह किसी फिल्म का दृश्य नहीं, बल्कि मालवा की मिट्टी में सदियों से जीवित उस परंपरा का हिस्सा है, जिसे दुनिया हिंगोट युद्ध के नाम से जानती है। इंदौर से करीब 60 किलोमीटर दूर गौतमपुरा और रुणजी में दीपावली के अगले दिन नौ नवंबर को एक बार फिर तुर्रा और कलंगी दल के योद्धा अग्निबाणों के साथ मैदान में उतरेंगे।

'हमारी परंपरा, हमारी धरोहर' के संकल्प के साथ होने वाले इस आयोजन की तैयारियां नवरात्र से ही शुरू हो गई हैं। योद्धा जंगलों से हिंगोरिया वृक्ष के फल जुटाकर उन्हें अग्निबाण का रूप देने में लगे हैं। पेड़ का फल बनता है अग्निबाण हिंगोट युद्ध का सबसे खास हिस्सा है इसका अस्त्र। हिंगोट दरअसल हिंगोरिया नामक वृक्ष का फल होता है। युवा योद्धा आदर्श बैरागी, पिंटू कुमावत, राहुल माली, दीपक ठाकुर और कपिल योगी बताते हैं कि जंगल से लाए गए फलों को पहले सुखाया जाता है। फिर उनके भीतर का हिस्सा निकालकर खोखला किया जाता है। पारंपरिक रूप से इनमें बारूद और बत्ती भरी जाती है। छिद्र को पीली मिट्टी से बंद किया जाता है। उड़ान की दिशा तय करने के लिए इसके साथ बांस की किमची बांधी जाती है। इस तरह तैयार हिंगोट युद्ध में अग्निबाण के रूप में इस्तेमाल होता है।