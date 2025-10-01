मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Aaj ka Panchang 01 October 2025: महानवमी पर बन रहे हैं ये शुभ योग, जानें कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त और महत्व

    Shardiya Navratri Day 9: बुधवार, 01 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि का नवां दिन यानी महानवमी है। इस पावन तिथि पर कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है। आज के दिन कई मंगलकारी योग भी बन रहे हैं, जो पूजा और अनुष्ठानों को और अधिक फलदायी बनाते हैं। आइए जानते हैं आज का विस्तृत पंचांग, शुभ-अशुभ समय और महा नवमी का महत्व।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Wed, 01 Oct 2025 11:05:18 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 01 Oct 2025 11:10:23 AM (IST)
    Aaj ka Panchang 01 October 2025: महानवमी पर बन रहे हैं ये शुभ योग, जानें कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त और महत्व
    महानवमी पर बन रहे हैं ये शुभ योग।

    HighLights

    1. नवरात्रि का नवां दिन यानी महानवमी।
    2. महानवमी पर बन रहे मंगलकारी योग।
    3. यहां पढ़ें कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त।

    धर्म डेस्क। बुधवार, 01 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि का नवां दिन यानी महानवमी है। आज के दिन मां दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की विधिपूर्वक आराधना की जाती है। मान्यता है कि मां सिद्धिदात्री की पूजा से साधक को संपूर्ण सिद्धियां, शक्ति और ज्ञान की प्राप्ति होती है।

    इस पावन तिथि पर कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है। आज के दिन कई मंगलकारी योग भी बन रहे हैं, जो पूजा और अनुष्ठानों को और अधिक फलदायी बनाते हैं। आइए जानते हैं आज का विस्तृत पंचांग, शुभ-अशुभ समय और महा नवमी का महत्व।

    आज का पंचांग - 01 अक्टूबर 2025 (बुधवार)

    माह (पूर्णिमांत) - आश्विन

    तिथि - शुक्ल नवमी - शाम 07:01 बजे तक

    पक्ष - शुक्ल

    संवत्सर - 2082

    दिन - बुधवार

    सूर्योदय - सुबह 06:14 बजे

    सूर्यास्त - शाम 06:07 बजे

    चंद्रमा की स्थिति - धनु राशि में

    चंद्र उदय - दोपहर 02:28 बजे

    चंद्रास्त - 2 अक्टूबर को रात 12:53 बजे

    सूर्य की राशि - कन्या

    नक्षत्र पूर्वाषाढ़ - सुबह 08:06 बजे तक

    नक्षत्र स्वामी - शुक्र

    नक्षत्र देवता - अपस (ब्रह्मांडीय महासागर)

    शुभ समय (Today’s Auspicious Timings)

    अमृत काल - प्रातः 02:31 से 04:12 बजे तक

    कन्या पूजन का श्रेष्ठ समय: दोपहर पूर्व या सुबह पूजा करना श्रेष्ठ माना गया है। 07:30 से 10:30 बजे के बीच पूजन शुभ रहेगा।

    पूजा में विशेष फलदायक योग-

    शुक्ल नवमी

    पूर्वाषाढ़ नक्षत्र (शुक्र स्वामी) - शुभता में वृद्धि

    अशुभ समय (Today’s Inauspicious Timings)

    राहुकाल - दोपहर 12:10 से 01:40 बजे तक

    गुलिक काल - प्रातः 10:41 से 12:10 बजे तक

    यमगण्ड काल -प्रातः 07:43 से 09:12 बजे तक

    अभिजीत मुहूर्त - आज उपलब्ध नहीं है

    महानवमी का धार्मिक महत्व

    नवरात्रि का नौवां दिन देवी दुर्गा के नवम रूप 'सिद्धिदात्री' को समर्पित है।

    मां सिद्धिदात्री अपने भक्तों को आध्यात्मिक शक्तियां, ज्ञान, बुद्धि और सिद्धियां प्रदान करती हैं।

    इस दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है - नौ कन्याओं और एक लंगुर (बालक) को भोजन कराकर, चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया जाता है।

    यह दिन साधना और उपासना के दृष्टिकोण से अत्यंत प्रभावशाली माना गया है।

    नक्षत्र विशेषताएं (पूर्वाषाढ़ नक्षत्र)

    स्वभाव - धार्मिक, आध्यात्मिक, सलाहकार, साहसी, दयालु

    प्रतीक - हाथी का दांत और पंखा

    देवता - अपस (ब्रह्मांडीय जल)

    राशि स्वामी - बृहस्पति

    प्रभाव - आज के दिन साहसिक कार्यों, आध्यात्मिक यात्रा और पूजा-पाठ के लिए यह नक्षत्र शुभ है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.