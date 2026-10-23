30 साल बाद शरद पूर्णिमा पर दुर्लभ शुभ संयोग, कोजागरी की रात होगी खास, चांदनी में खीर रखने की परंपरा

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। शरद ऋतु की उजली चांदनी, चंद्रमा की शीतल आभा और मां लक्ष्मी की आराधना का पर्व शरद पूर्णिमा इस बार विशेष ज्योतिषीय संयोगों के कारण चर्चा में है। रविवार, 25 अक्टूबर को मनाए जाने वाले इस पर्व पर हर्षण योग, वज्र योग और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने का दावा किया जा रहा है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इन संयोगों में मां लक्ष्मी की पूजा, दान-पुण्य और शुभ कार्यों का विशेष महत्व रहेगा।

ज्योतिषाचार्य पंडित सौरभ दुबे के अनुसार, आश्विन शुक्ल पूर्णिमा तिथि 25 अक्टूबर को सुबह प्रारंभ होकर 26 अक्टूबर की सुबह तक रहेगी। पूर्णिमा की चांदनी में मां लक्ष्मी की आराधना और रात्रि जागरण की परंपरा के कारण 25 अक्टूबर की रात शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार तिथि का समय स्थान के आधार पर कुछ मिनट अलग हो सकता है।

कोजागरी पूर्णिमा का धार्मिक महत्व शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस रात मां लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और जागरण करते हुए उनकी आराधना करने वाले भक्तों पर कृपा बरसाती हैं।

''''को जागर्ति'''' अर्थात कौन जाग रहा है, इसी भाव से इस पर्व का नाम कोजागरी पड़ा है।

मान्यता के अनुसार, इस रात विधि-विधान से महालक्ष्मी की पूजा करने से सुख-समृद्धि और आर्थिक उन्नति का आशीर्वाद मिलता है।

पंडित सौरभ दुबे के अनुसार, इस वर्ष बनने वाले शुभ योगों को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह है।

ज्योतिषीय गणनाओं में महालक्ष्मी योग का उल्लेख करते हुए इसे धन, समृद्धि और नए कार्यों के लिए अनुकूल बताया जा रहा है।

हालांकि, किसी विशेष योग का 30 वर्ष बाद बनना और उससे जुड़े फल संबंधित पंचांग तथा ज्योतिषीय गणना के अनुसार ही देखे जाने चाहिए। खरीदारी और नए कार्यों के लिए शुभ दिन ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, शरद पूर्णिमा पर पूजा-पाठ, दान, निवेश, संपत्ति की खरीदारी और नए कार्यों का शुभारंभ किया जा सकता है। नौकरी या व्यवसाय में नई जिम्मेदारी संभालने तथा महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए भी इस दिन को शुभ माना जाता है। श्रद्धालु अपनी परंपरा और स्थानीय पंचांग के अनुसार शुभ मुहूर्त का चयन कर सकते हैं। शरद पूर्णिमा : चंद्र के पूजन से आरोग्य पाने की पूर्णिमा चांदनी में खीर रखने की परंपरा शरद पूर्णिमा की सबसे लोकप्रिय परंपराओं में रात में खीर बनाकर उसे चंद्रमा की रोशनी में रखने की परंपरा शामिल है। धार्मिक विश्वास है कि इस रात चंद्रमा की किरणों में अमृततुल्य गुण होते हैं और चांदनी में रखी खीर प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से आरोग्य और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। इसी मान्यता के चलते कई परिवार रात में खीर को खुले स्थान पर रखकर अगले दिन प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं।