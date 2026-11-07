अन्नकूट और गोवर्धन पूजा: प्रकृति, गोवंश और अटूट आस्था का महापर्व

धर्म डेस्‍क। दिवाली के ठीक अगले दिन मनाए जाने वाला गोवर्धन पूजा (अन्नकूट) का पर्व भारतीय संस्कृति में केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि प्रकृति, पर्यावरण और जीव-मात्र के प्रति हमारी कृतज्ञता का जीवंत दस्तावेज है। द्वापर युग में भगवान श्रीकृष्ण ने गोकुलवासियों को देवराज इंद्र के अहंकार के प्रकोप से बचाने के लिए अपनी कनिष्ठ उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया था।

तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि हम अपनी रक्षा करने वाले गोवर्धन पर्वत, प्रकृति और गोवंश (गायों) की पूजा करते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में गोवर्धन पूजा की परंपरा आज भी अपनी पूरी पारंपरिक भव्यता के साथ निभाई जाती है।

ब्रज क्षेत्र में गोवर्धन पर्वत की 21 किलोमीटर की परिक्रमा लगाने का विशेष महत्व है। इस दिन देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु मुकुट मुखरविन्द के दर्शन कर गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करते हैं। ठीक वैसा ही प्रतीकात्‍मक पहाड़ हमारे यहां बनाया जाता है और पूजा की जाती है।

घरों के बाहर और आंगनों में गोबर से गोवर्धन भगवान की लेपनयुक्त कलात्मक प्रतिमा बनाई जाती है, जिसमें लेटे हुए गोवर्धन जी, ग्वाल-बाल, पेड़-पौधे और पानी के कुंड को बेहद खूबसूरती से उकेरा जाता है। मंदिरों और घरों में भगवान को अन्नकूट का भोग लगाया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की सब्जियां, कढ़ी-चावल, बाजरा, पूरी और मौसमी फल शामिल होते हैं।