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अन्नकूट का मतलब है 'अनाज का ढेर', जानें गोवर्धन पूजा पर कैसे करें पूजा, कैसे लगाएं भोग?

'अन्नकूट' दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है। इस साल यह त्योहार 02 नवंबर को मनाया जाएगा। अन्नकूट का मतलब है 'अनाज का ढेर'। इस दिन योगेश्वर भगवान कृष्ण ने इंद्र का सम्मान करते हुए अपनी बाईं छोटी उंगली के नाखून पर गोवर्धन पर्वत उठाया था और ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था।

By Digital DeskEdited By: Navodit Saktawat
Publish Date: Mon, 09 Nov 2026 02:53:15 PM (IST)Updated Date: Mon, 09 Nov 2026 03:05:23 PM (IST)
अन्नकूट का मतलब है 'अनाज का ढेर', जानें गोवर्धन पूजा पर कैसे करें पूजा, कैसे लगाएं भोग?
अन्‍नकूट महोत्‍सव।

HighLights

  1. गोवर्धन पर्वत पकड़े खड़े भगवान कृष्ण की तस्वीर रखें और उसकी पूजा करें।
  2. पूजा के बाद, गाय के गोबर से ज़मीन पर गोवर्धन पर्वत की मूर्ति बनानी चाहिए।
  3. शाम को, 56 तरह के पकवान बनाकर और भोग लगाकर उस देवता की पूजा करें।

धर्म डेस्‍क। 'अन्नकूट' दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है। इस साल यह त्योहार 02 नवंबर को मनाया जाएगा। अन्नकूट का मतलब है 'अनाज का ढेर'। इस दिन योगेश्वर भगवान कृष्ण ने इंद्र का सम्मान करते हुए अपनी बाईं छोटी उंगली के नाखून पर गोवर्धन पर्वत उठाया था और ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था।

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अन्नकूट के दिन क्या करें

सुबह नहाने के बाद पूजा घर में हाथ में गोवर्धन पर्वत पकड़े खड़े भगवान कृष्ण की तस्वीर रखें और उसकी पूजा करें। पूजा के बाद, गाय के गोबर से ज़मीन पर गोवर्धन पर्वत की मूर्ति बनानी चाहिए। शाम को, 56 तरह के पकवान बनाकर और उनका भोग लगाकर उस देवता की पूजा करें।


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अन्नकूट के दिन गोवर्धन परिक्रमा करें

गोवर्धन पर्वत मथुरा से 22 km दूर है। गिरिराज गोवर्धन को भगवान कृष्ण का असली रूप माना जाता है। ये पहाड़ की परिक्रमा करते हैं जो अनंत पुण्य देने वाली और इंसान की सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली है। गोवर्धन परिक्रमा 21 km लंबी है। रास्ते में राधाकुंड, गौड़ीय मठ, मानसी-गंगा, दान-घाटी, पूंछरी का लौठा जैसी कई जगहें मिलती हैं। इनके दर्शन से भक्तों को आशीर्वाद मिलता है।

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आज गोवर्धन की परिक्रमा करने का संकल्प लें

वैसे तो बहुत सारे भक्तों ने गोवर्धन की परिक्रमा की है, लेकिन जिन भक्तों ने अपनी ज़िंदगी में गोवर्धन की परिक्रमा नहीं की है, अगर वे अन्नकूट की पूजा करने के बाद आज ही गोवर्धन की परिक्रमा करने का संकल्प लें, तो यह शुभ और फलदायी होता है।

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