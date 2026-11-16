अचलेश्वर मंदिर में आज मचेगा अन्नकूट का उल्लास, 40 हजार से अधिक श्रद्धालु ग्रहण करेंगे प्रसादी

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। नगर के प्रमुख आस्था केंद्र प्राचीन अचलेश्वर महादेव मंदिर में सोमवार, 16 नवंबर को अन्नकूट महोत्सव मनाया जाएगा। इसके लिए रविवार सुबह से ही मंदिर परिसर और जीवायएमसी क्लब में प्रसादी तैयार करने का काम शुरू हो गया।

नवगठित न्यास की ओर से करीब 35 से 40 हजार श्रद्धालुओं के लिए प्रसादी की व्यवस्था की जा रही है।

प्रसादी वितरण के लिए व्यापक इंतजाम