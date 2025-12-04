Annapurna Jayanti 2025: क्यों माता पार्वती के हाथों भिक्षा लेने को विवश हुए भगवान शिव? देवी अन्नपूर्णा की अद्भुत है यह कथा

धर्म डेस्क: देवी अन्नपूर्णा की कृपा से भक्तों के घरों में अन्न और समृद्धि की कभी कमी नहीं रहती। हर वर्ष की भांति इस साल भी अन्नपूर्णा जयंती (Annapurna Jayanti 2025) का पावन पर्व 4 दिसंबर को श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। मान्यता है कि इस दिन की पूजा में देवी अन्नपूर्णा की कथा (Annapurna Mata Katha) का पाठ अवश्य करना चाहिए, जिससे पूर्ण फल की प्राप्ति होती है।

अन्नपूर्णा जयंती की पौराणिक कथा पौराणिक कथा के अनुसार, एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि संसार में होने वाली हर चीज मात्र एक माया है। उन्होंने यह भी कहा कि भोजन भी माया का ही रूप है और शरीर तथा अन्न का कोई विशेष महत्व नहीं। भगवान शिव की ये बातें माता पार्वती को भोजन का अपमान प्रतीत हुईं और वे इस कथन से अत्यंत व्यथित हो गईं। इसी कारण उन्होंने यह निश्चय किया कि वे संसार से अन्न को पूरी तरह विलुप्त कर देंगी।