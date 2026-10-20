बस्तर दशहरा विशेष : जिनके पुरखे उजड़े, उनकी बस्तियों में अब बसता है नया शहर

अनिमेष पाल, जगदलपुर। दुर्गोत्सव में ढाक की थाप गूंजती है, पूजा पंडालों में धूप-दीप की सुगंध फैलती है और मां दुर्गा की आराधना में बंगाली समाज जुटता है। इन उत्सवों के पीछे विस्थापन का वह दर्द भी है, जब परिवारों को अपनी जमीन, घर और पुरखों की मिट्टी छोड़नी पड़ी थी।

पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बस्तर पहुंचे बंगाली हिंदू परिवारों ने इसी पीड़ा के बीच नई जिंदगी शुरू की। कभी शहर से दूर घने जंगलों के बीच बसी उनकी छोटी-छोटी बस्तियां आज जगदलपुर के विस्तार और व्यापारिक गतिविधियों का हिस्सा हैं। आड़ावाल का ओरना कैंप इसकी मिसाल है।

जिस इलाके में कभी जंगल और झोपड़ियां थीं, वहां आज पक्के मकान, दुकानें और कारोबार की चहल-पहल है। दुर्गोत्सव के पंडालों में बंगाल की संस्कृति जीवित है तो बाजारों में पीढ़ियों के संघर्ष और मेहनत की छाप दिखाई देती है। झोपड़ियों से व्यापारिक केंद्र तक का सफर ओरना कैंप बंगाली दुर्गोत्सव समिति के अध्यक्ष सुब्रतो बिश्वास बताते हैं कि उनका परिवार 1964 में पूर्वी पाकिस्तान के कोमिला जिले से यहां आया था। उनके दादा महारानी अस्पताल में कंपाउंडर थे। उस समय आड़ावाल के आसपास घना जंगल था। शहर से दूर इस इलाके में विस्थापित बंगाली हिंदू परिवारों को बसाया गया था।