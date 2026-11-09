Bhai Dooj 2026: 11 नवंबर को मनेगा भाई दूज, देखें तिलक का मुहूर्त, पूजा विधि, रस्में और महत्व

धर्म डेस्‍क। भाई दूज भाई-बहन के रिश्ते का जश्न मनाने वाले महत्वपूर्ण हिंदू त्योहारों में से एक है। यह बुधवार, 11 नवंबर, 2026 को मनाया जाएगा। यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाने वाला यह त्योहार हिंदू महीने कार्तिक के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन आता है।

बदले में भाई अपनी बहनों को तोहफे देते हैं और उनकी रक्षा और साथ देने का वादा करते हैं। भाई दूज 2026 के बारे में जानने लायक सब कुछ यहां है, जिसमें इसकी तारीख, शुभ समय, रस्में और धार्मिक महत्व शामिल हैं।

इस मौके पर बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाती हैं। आरती करती हैं और उनकी लंबी उम्र, अच्छी सेहत और खुशहाली के लिए प्रार्थना करती हैं।

भाई दूज 2026: तारीख और समय

भाई दूज 11 नवंबर, 2026 को मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार, द्वितीया तिथि 10 नवंबर से शुरू होगी और 11 नवंबर तक रहेगी।

द्वितीया तिथि शुरू: 10 नवंबर दोपहर 2:00 बजे

द्वितीया तिथि खत्म: 11 नवंबर दोपहर 3:53 बजे

भाई दूज की तारीख: बुधवार, 11 नवंबर, 2026

भाई दूज 2026: तिलक का शुभ मुहूर्त

द्रिक पंचांग के अनुसार भाई दूज तिलक सेरेमनी करने का शुभ अपरान्ह मुहूर्त 11 नवंबर को दोपहर 1:10 बजे से दोपहर 3:20 बजे तक है।

भक्त पारंपरिक रूप से इस दोपहर के समय तिलक सेरेमनी करते हैं। शहर के हिसाब से समय थोड़ा अलग हो सकता है।

भाई दूज 2026: पूजा विधि और रस्में

यह त्योहार पारंपरिक प्रार्थनाओं और परिवार के साथ मिलकर मनाया जाता है। मुख्य रस्मों में शामिल हैं:

पूजा की थाली: बहनें रोली, चावल, फूल, मिठाई और एक दीया वाली थाली तैयार करती हैं।

तिलक समारोह: बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाती हैं और उनकी सलामती की दुआ करती हैं।

आरती: वे आरती करती हैं और अपने भाइयों की लंबी उम्र के लिए दुआ मांगती हैं।

खास खाना: भाइयों का पारंपरिक रूप से बहनों के हाथ से बनी मिठाई और खाने से स्वागत किया जाता है।

तोहफों का लेन-देन: भाई अपनी बहनों को प्यार और तारीफ़ के तौर पर तोहफ़े देते हैं।

भाई दूज क्यों मनाया जाता है?

हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, भाई दूज मौत के देवता यमराज और उनकी बहन देवी यमुना से जुड़ा है। कहा जाता है कि यमुना ने कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमराज को अपने घर बुलाया था।

उन्होंने उनका स्वागत किया, उनके माथे पर तिलक लगाया, आरती की और एक खास खाना बनाया। उसके प्यार से खुश होकर, यम ने उसे वरदान दिया। यमुना ने चाहा कि जो भाई इस दिन अपनी बहनों से मिलने जाएं, उन्हें लंबी उम्र, खुशी और खुशहाली मिले। यम ने उसकी इच्छा पूरी की, और इस मौके को यम द्वितीया के नाम से जाना जाने लगा।

भाई दूज का महत्व

भाई दूज भाई-बहन के बीच प्यार, विश्वास और ज़िंदगी भर के रिश्ते को दिखाता है। यह त्योहार पूरे भारत में अलग-अलग नामों से मनाया जाता है, जिसमें महाराष्ट्र और गोवा में भाऊ बीज और पश्चिम बंगाल में भाई फोंटा शामिल हैं।