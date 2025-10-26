Bhopal में छठ पर्व को लेकर गजब उत्साह, 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना, 6 प्रमुख घाटों को सजाया

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। सोमवार को राजधानी में आस्था का सबसे बड़ा पर्व छठ पूजा पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा। शहर के 52 घाटों पर तीन लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है, जबकि विभिन्न तालाबों और नदी किनारों पर एक लाख से ज्यादा लोग पवित्र स्नान करेंगे। भीड़ को देखते हुए भोपाल नगर निगम ने मिशन फैसिलिटेशन के तहत व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं, ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित, स्वच्छ और सुविधायुक्त वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।

छह प्रमुख घाटों को सजाया कमला पार्क, वर्धमान पार्क, शीतलादास की बगिया, खटलापुरा, प्रेमपुरा और हाथीखेड़ा बांध सहित छह प्रमुख घाटों को विशेष रूप से सुसज्जित किया गया है। शहर भर के 52 निर्धारित घाटों पर नगर निगम ने साफ-सफाई और सुरक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता दी है। तीन शिफ्टों में 400 सफाईकर्मियों की तैनाती, 90 से अधिक मोबाइल शौचालय, 300 अस्थायी चेंजिंग रूम और पीने के पानी के टैंकर लगाए गए हैं। पूजा सामग्री से निकलने वाले कचरे के प्रबंधन के लिए डस्टबिन और विशेष डिस्पोजल टीम भी तैनात की गई है।